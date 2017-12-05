可以準備買票了！ 屏東演藝廳2018上半年節目出爐

屏東演藝廳今天公布2018年上半年節目。（記者羅欣貞翻攝）

2017-12-05 15:44

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東演藝廳明年（2018年）上半年節目表出爐，打頭陣的是1月4日柏林交響樂團、1月6日屏東縣交響樂團的新年音樂會，後續還有「親子無限大」音樂教育系列、聲學解說音樂會、管風琴系列，以及國立台灣交響樂團、台北市立國樂團，以及國際名家演出。

享譽國際的德國柏林交響樂團，由指揮家里奧．夏巴道爾（Lior Shambadal）率領優秀團員亞洲巡演，台灣首站即是明年1月4日屏東場，還特別與出身屏東、榮獲費城國際鋼琴大賽銀獎的青年鋼琴家邱柏翰，以及旅義聲樂家羅心汝同台獻藝。

1月14日國台交將與指揮安德魯．李頓（Andrew Litton）、女高音林玲慧蒞臨屏東，將帶來德奧浪漫樂派最後一位傳人理查．史特勞斯的作品，包括「查拉圖斯特拉如是說」、「莎樂美」、「玫瑰騎士」、「最後四首歌」等。

屏東演藝廳也與實踐大學交響樂團合作，3月16日至17日規畫「聲學解說音樂會」，讓觀眾自由入座，並在演出時依據主持人指示「大風吹」變換座位，讓民眾了解演藝廳空間設計與聲學效果；該校音樂系主任宋正宏以理查．史特勞斯的「查拉圖斯特拉如是說」等作品為例表示，屏東演藝廳能呈現細膩精微的音響差異，在國內也只有兩廳院與未來施工完成的衛武營能夠比擬。

2018上半年演出還有台裔美籍管風琴演奏家葉懷真、豎琴精靈蘇珮卿、德國中提琴家孟克梅耶（Nils Mönkemeyer）、奧地利鋼琴家弗拉達（Stefan Vladar）、俄羅斯鋼琴家利費茲（Michail Lifits）、德國大提琴家波特拉（Christian Poltera）、奧地利鋼琴家費爾納（Till Fellner）、日本金澤交響樂團等國際團隊，售票等相關資訊可上「屏東演藝廳」官方粉絲專頁或電詢：08-7227288。