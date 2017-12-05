竹苗唯一 光復中學蘇沛昕獲全國技藝競賽商業廣告組優勝

2017-12-05 15:44

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市光復中學多媒體設計學程學生蘇沛昕參加全國高中職技藝競賽商業類商業廣告組拿到優勝，是竹苗唯一獲獎學生，蘇沛昕國中念美術班，原本擅長西畫水彩，也曾獲新竹學生美展西畫類前2、3名，但為投入商業廣告技藝競賽，每天花5個小時練習，拿到優勝很開心，努力總算有收穫。

蘇沛昕說，因為媽媽小時候擔任故事媽媽，且常教小朋友畫畫，他耳濡目染，也對畫畫有興趣，小一受媽媽鼓勵，參加身障海報比賽就獲新竹市第1名，讓他信心大增，更決定未來將往美術與設計領域發展。

國中念建華國中美術班，蘇沛昕有美術素描等底子，且國中時期參加新竹學生美展，也獲得西畫組第2、第3名，高中憑興趣進光復中學的多媒體設計學程就讀，他也展現西畫水彩類的天份，不管是人物及色彩的表現，都很優秀。

參加學校技藝競賽選手的校內選拔賽，得知成為選手後，他運用一、二年級課程所學知識與技能，展開培訓，常常要在規定時間內完成商業廣告的作品，他幾乎每天在學校練到很晚，一天超過5小時的練習，讓他在構圖及文字和色彩的呈現有很大進步。

由於他過去擅長的是西畫水彩，要轉變拿麥克筆且以商業廣告方式呈現，他曾經有過掙扎，所幸後來找到竅門，運用動漫人物的精神來表現，但因題目不同，他必須了解社會動態，也讓他的練習多元豐富。

指導老師呂奇品說，成為競賽選手很辛苦，因為平常的課業一樣得兼顧，蘇沛昕幾乎只能利用晚上或假日到學校練習，有這樣的成績不容易。

拿到商業類商業廣告組優勝，更是竹苗唯一獲獎的學生，蘇沛昕說，未來會透過技優甄審，繼續朝美術及設計方面精進。