稻草與竹籮合體 45米稻草龍活靈活現

莿桐觀禪寺為慶祝無極八卦祖師聖誕，做出稻草巨龍。（記者詹士弘攝）

2017-12-05 15:28

〔記者詹士弘／雲林報導〕信仰的力量確實強大，一群沒有經驗的信徒，在神明旨意下，集思廣益，用稻草與竹籮，組成一條長達45米的巨大稻草龍，一眼看不盡，栩栩如生，活靈活現，讓人嘆為觀止。

45米的稻草龍，一眼看不盡。（記者詹士弘攝）

莿桐觀禪寺主事顏美君表示，為慶祝無極八卦祖師聖誕，去年祖師爺在法會交代，今年法會要有龍的成果展現，當下只給尺寸，龍頭要168公分、龍身寬58公分，長度42米以上，信徒接到訊息，完全沒有概念，因為沒有人做過龍，也不知怎麼做。

45米的稻草龍，一眼看不盡。（記者詹士弘攝）

「法會3個月前我們對龍都還沒有任何頭緒。」顏美君強調，眼見祖師爺聖誕日一天天近了，信眾只能集思廣益，剛好有一名信眾在西螺從事蔬菜生意，他提議用裝菜的竹籃當材料，搭配隨手可得的稻草，就這樣開始組巨龍，當下大家都很很害怕，怕做不出來或做不好。

志工全心付出，用稻草組成巨龍。（記者詹士弘攝）

顏美君說，八卦祖師就是讓信眾們有智慧知道龍該怎麼做，團隊每個人都很用心，從開工到現在已有3個禮拜，目前已接近完工，過程如果沒有仙佛旨意，真的做不出來；組裝稻草龍志工大多是上班族，沒辦法天天來，每天都有十幾到20幾人義務付出，年齡最大是高齡94歲的張莊硤。這條稻草龍做工精細，姿態靈活，就像是個藝術品。

志工幫稻草龍裝上獨角。（記者詹士弘攝）

八卦祖師聖誕祝壽祈禱法會將於12月10日舉行，顏美君歡迎信眾一起參與，也共同見證這條巨龍，展出時間至少到明年元宵節。

志工全心付出，用稻草組成巨龍。（記者詹士弘攝）

94歲的張莊硤，是年紀最大的志工。（記者詹士弘攝）

志工全心付出，用稻草組成巨龍。（記者詹士弘攝）

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