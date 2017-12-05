全國調酒暨托盤賽 虎尾大成商工勇奪4金4銀8銅

虎尾大成商工餐旅科學生連獲大獎。（記者廖淑玲攝）

2017-12-05 15:04

〔記者廖淑玲／雲林報導〕微笑是最好的語言，虎尾大成商工餐旅科參加國際調酒盛事的港都盃全國調酒暨托盤大賽，勇奪4金4銀8銅，代表參賽學生都獲獎，大獲全勝，讓全場為之驚豔。

大成商工繼拿下王品最佳儀態獎、蓬萊盃調酒冠軍，在剛結束的第9屆港都盃全國調酒暨托盤大賽再獲大獎，也成為今年港都盃得獎最多的學校團隊，尤其托盤大賽還不分高中職及大專院校，張沛珍、廖柏清比賽時全程保持微笑，贏得評審高度肯定雙雙奪冠。

大成商工校長賴信成今天特別表揚所有得獎學生，並感謝指導老師楊聖豪、王思汎用心指導，甚至常在晚上帶著學生在教室苦練，讓人感動，也因為大家的認真而能獲得大獎，堪稱實至名歸。

大成商工餐旅管理科沈怡珊擊敗大專及高中職選手，在酒精類及無酒精類調酒拿下全國雙金牌、廖柏清、謝有朋則在高中職傳統調酒組中獲得全國銀牌獎，獲知奪得大獎，師生興奮相擁而泣。

托盤大賽時，學生在姿勢、行進儀態、行進平穩度、保持微笑等表現都勝過都會區學校，讓裁判大為欣賞，張沛珍、廖柏清獲得雙人托盤組2面全國金牌，洪綾薇、沈駿瑋2面銀牌，劉冠宏、蕭彩翎、林伯松、王齡雅、林辰俞、郭怡伶、黃育祥、沈怡珊銅牌，共獲2金2銀8銅，參賽者人人都抱獎，讓所有參賽學校刮目相看，打響虎尾大成商工名氣。

大成商工校長賴信成感謝雲林斗六市花之喜LaLa Flower店技術創意包裝指導，花藝師陳妍安為選手加油打氣，鼓舞學生發揮潛力嶄露頭角；指導老師楊聖豪更鼓勵大家多學習國際調酒藝術，加強專業領域，參與國際競賽淬鍊技能，為校爭光。

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