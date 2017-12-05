輪班間隔縮為8小時 研究：急性心肌梗塞風險增3.3倍

2017-12-05 14:47

〔記者李雅雯／台北報導〕台灣職業安全健康連線、台北市醫師職業工會今天發表「勞基法修法－勞工健康風險評估報告」，評估報告指出，輪班間隔縮短為8小時，在睡眠不足6小時情況下，勞工罹患冠心病、急性心肌梗塞的風險將分別為睡眠充足者的3倍和3.3倍。

「勞基法修法－勞工健康風險評估報告」彙整國內外31份研究文獻，站在科學理性基礎上分析這次勞基法修法版本對勞工健康造成的可能風險。評估報告顯示，在輪班間隔未達11小時情況下，勞工將會增加過勞、肌肉骨骼相關疾病、睡眠和疲倦問題，以及工作和家庭失衡等身心問題，其中2014年台灣研究報告指出，在睡眠不足6小時情況下，罹患冠心病、急性心肌梗塞風險分別是睡眠充足者的3倍和3.3倍。

勞基法修法版本中有「鬆綁七休一」，意即勞工可以連續合法上班12天。評估報告彙整8份研究報告後發現，連續工作6天以上、未有正常週休的勞工，將有頸動脈硬化、惡化狀況，肥胖、血脂異常、代謝症候群和工作事故風險都會增加，還有失衡的心理壓力問題。每月加班工時上限拉高到54小時，根據研究，每日平均工時超過11小時的勞工，相較於每天工作為7到9小時者，高出2.9倍急性心肌梗塞風險；一週工時達60小時以上，另會增加心血管疾病風險。

台灣職業安全健康連線、台北市醫師職業工會批評，政府未在這次修法過程中，認真評估看待修法後帶來的健康風險，簡直就是失職、怠惰。

「勞基法修法－勞工健康風險評估報告」撰寫人、台大間康政策與管理研究所博士生劉曦宸表示，過勞從不會是個案，行政院長賴清德在勞基法修法上都說要和理性對話，「我們現在就理性地蒐集國際例子呈現」。

劉曦宸指出，以輪班間距11小時、一週工時60小時、連續上班6天來看，已將條件放得比這次勞基法修法版本還低，仍能看到許多條件對於勞工健康風險的衝擊，過勞造成腦心血管疾管，帶來肥胖、代謝症候群，風險倍增。

劉曦宸說，期待政府可以理性地看待科學數據，昨天勞基法強渡關山，仍訴求政府撤回草案，立委們不要讓黨意大於自己的良心。