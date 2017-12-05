已逝丁松筠神父 獲首屆社會教育終身奉獻獎

丁松筠神父獲首屆終身奉獻獎 ，由弟弟丁松青代表領取。（記者方賓照攝）

2017-12-05 14:59

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部為獎勵社會教育界具卓越貢獻的個人及團體，今天舉行106年度「教育部社會教育貢獻獎」頒獎典禮，首度增設了「終身奉獻獎」，頒給已逝的光啟社前董事長丁松筠神父，由其弟小丁神父丁松青神父代表領獎。

丁松青受訪表示，12月2日是丁松筠神父的75歲生日，哥哥從25歲來台灣服務已近半世紀，不管哥哥接到任何工作，他都視為最好的禮物，總是覺得做的不夠多，也從來沒有聽過哥哥喊苦，獲得教育部頒發的終身奉獻獎，是非常好的事，他代表領獎覺得很榮幸。哥哥回天國之後，他的心裡因思念而難過，想到哥哥生前一直在募款，於是他畫了25幅彩繪玻璃，12月8起在光啟社一樓畫廊義賣，也跟著哥哥幫忙募款。

72歲的丁松青已拿到身份證，成為台灣人。他表示，丁松筠一直和窮人、受社會忽視的人在一起，為了幫這些弱勢的人發聲，於是善用光啟社媒體的力量幫助他們發展天份，哥哥的生活非常成功，他晚哥哥2年來台灣，以前兄弟倆在國外沒有發現自己有音樂天份，來台灣服務之後，哥哥彈吉他，他唱歌，合組一個BAND傳教也服務，那時候兄弟都很年輕，山上的學生們看到他們就喊說"I Love You"，他和哥哥的心情是一樣的，哥哥在光啟社服務，他自己則一直在清泉部落服務。

對於以前和作家三毛的友誼，丁松青神父表示，當年三毛到清泉部落，幫他翻譯，曾提到應協助清泉部落的人民可以靠自己生活，很開心現在清泉部落已有了藝術村，有好幾個年輕的畫家，已做到自立自強。

獲得社會教育貢獻將的六龜高中合唱團指揮、小慶牙醫診所院長陳俊志，他表示，合唱團從無到有迄今10年，2年前去日本311災區交流，他很感謝上天讓他認識這群孩子，山上除了有音樂，3年前開始課輔，在診所的二樓協助讀書，因為只有教育才能翻轉一切，因合唱團有80多人，山上到台北要7、8個小時，因此今天的頒獎典禮表演，邀請4個上大學的學生，他們從國一開始參加合唱團，他的想法，社會教育貢獻得主有很多人在很多地方辛苦地工作，但受益最大的仍是自己。

教育部長潘文忠對社會教育貢獻獎得主表示，「台灣有你們真好，謝謝你們。」該獎項今年進入第43屆，今年頒發首屆「終身奉獻獎」給光啟社前董事長丁松筠神父，半世紀在英語文教學等貢獻台灣，是正港的台灣人，表達最神聖的敬意。

今年頒發15個個人和15個團體社會教育貢獻獎，獲得終身奉獻將的丁松筠神父，教育部肯定其終生關懷不分國界、不分信仰的貧窮弱勢、難民及新移民，以大眾傳播媒體結合美語教育及品格教育，帶領光啟社，讓「傑瑞叔叔」愛的腳步，一步一步遍及全台灣。

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