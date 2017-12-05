蝦毀！「無雙」正妹竟是彰化葡萄公主

「無雙樂團」超人氣團員「麗絲」，曾是「彰化葡萄公主」。（記者顏宏駿攝）

2017-12-05 14:26

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「無雙樂團」團員麗絲（Liz）有著傲人的身材，漂亮的臉蛋，吸引無數「追絲一族」，本月9日晚間她將與其它團員在溪湖國中登場表演，預料又會引起一波「追絲風潮」。

「無雙樂團」超人氣團員「麗絲」（右2），曾是「彰化葡萄公主」。（記者顏宏駿攝）

麗絲今天出席這場音樂會的暖身記者會，驚爆自己就是「2013年彰化縣葡萄公主選拔的第4名」，她說，自己是桃園人，因熱愛音樂，大學就讀台灣藝術大學國樂系，當年她上台用柳琴表演一曲「大手拉小手」，就被「無雙樂團」團長劉學軒相中，網羅為團員。

「無雙樂團」超人氣團員「麗絲」，曾是「彰化葡萄公主」，左為隊長小彩。（記者顏宏駿攝）

她說，大學時就很喜歡表演和選美比賽，她跟彰化很有緣，曾經參加過「彰化花Young時代美少女選拔」和「葡萄公主選拔」。她表示，當年葡萄公主選拔獲得第4名，經常巡迴全台各地，甚至出國到新加坡、香港推銷彰化葡萄，「這都是很難得的人生經驗」。

麗絲超人氣，被封為「麗絲女神」。（記者顏宏駿翻攝自麗絲臉書）

麗絲說，加入無雙樂團已經5年，巡迴世界各地表演，她們把中國樂音和流行及戲劇相結合，讓國樂與流行樂毫無違和感，如果再加上台語歌更能吸引阿公、阿媽，她覺得，做音樂、表演音樂，把快樂散播給人，這真是很棒的一項職業。

麗絲參加「彰化花Young時代美少女選拔」獲得「菊花獎」。（記者顏宏駿翻攝）

溪湖鎮長楊福建表示，12月9日晚間於溪湖國中舉行的「幸福半線，雙音飄熠」共有10名美麗的無雙團員演出，他們用柳琴、二胡等傳統樂器詮釋流行音樂和古典音樂，絕對是一場絕妙的音樂饗宴。

麗絲超人氣，被封為「麗絲女神」，粉絲為她舉辦「女神西門町遶境」。（記者顏宏駿翻攝自麗絲臉書）

CH-171205-95201-C-001：「無雙樂團」超人氣團員「麗絲」，曾是「彰化葡萄公主」。

CH-171205-95201-C-006：麗絲參加「彰化花Young時代美少女選拔」獲得「菊花獎」。CH-171205-95201-C-004：麗絲超人氣，被封為「麗絲女神」，粉絲為她舉辦「女神西門町遶境」。（記者顏宏駿翻攝自麗絲臉書）