竹市感恩季啟動 400弱勢兒寫心願圓夢

新竹市府今天宣布啟動「感恩季」系列活動，今年將有耶誕點燈、耶誕市集及感恩晚會等活動。（記者王駿杰攝）

2017-12-05 14:31

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市府今天宣布啟動「感恩季」系列活動，今年除有耶誕點燈、耶誕市集及感恩晚會外，市府還與7間百貨及量販業者合作，讓400名弱勢兒童寫下心願卡，公布在特定外牆，由民眾與業者認購，在寒冬溫暖圓夢。

市長林智堅指出，今年感恩季從即日起至31日為止，以「大聲說愛 Say Love」為主軸，搭配「圓心願．感謝遇見愛」、「耶誕點燈」、「耶誕市集」及「感恩晚會」等活動，陸續於東門城廣場、北大公園及市府前廣場盛大展開。

其中，8日晚上將由林智堅與副總統陳建仁在東門城廣場為耶誕樹點燈，23日下午將於北大公園舉辦耶誕市集，由多家在地及知名文創攤位推出獨家耶誕商品，現場還有耶誕火車供民眾搭乘，晚上則會在市府前廣場舉行感恩晚會，相關活動資訊請上市府官網搜尋：「2017新竹市感恩季」，或撥打1999服務專線。

社會處副處長魏幸雯指出，感恩季系列活動中的「圓心願．感謝遇見愛」，特別由市府與7間百貨及量販業者合作，讓400名弱勢兒童陸續在心願卡寫下「我需要有保暖外套」、「媽媽外出上班時，我需要買食物吃」、「我想成為籃球員我需要球衣球褲」等心願，看似平凡的日常需求，卻是弱勢孩子們遙不可及的心願。

魏幸雯表示，即日起至20日，民眾可至遠東巨城購物中心、新竹大遠百、遠東SOGO百貨站前店、新光三越中華店、晶品城購物廣場、大潤發湳雅店及愛買新竹店等百貨量販店與業者一同認購弱勢孩童的心願卡，讓他們感受歡慶佳節的溫暖氛圍。