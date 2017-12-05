越配報案遭警嗆「滾回自己國家」 輿論譁然

2017-12-05 14:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕因喪偶獨力撫養一對幼齡子女的越南外配，由於懷疑9歲幼女，受到隔壁5旬阿伯騷擾，擔心發生意外，向轄區馬公警分局文澳派出所報案，竟遭員警嗆聲滾回自己國家，事件一出引發網友熱議；馬公警分局表示，已將員警記一支申誡處分，但外配口氣也不佳。

根據了解，署名「Angel Angel」的越南籍外配，連日來在澎湖人專屬臉書網站，不斷張貼文章，指稱自己喪偶，獨力扶養一子一女，兒子10歲、女兒9歲，因必須工作養家，近來發現隔壁5旬阿伯常常趁其不在家，多次進屋找女兒，還會單獨帶女兒進入房間，由於隔壁阿伯曾有性騷擾女外勞紀錄，擔心發生意外，因此決定報案尋找協助。

上週日中午越配前往文澳派出所報案，值班吳姓員警正與所長在泡茶，對於她報案顯得相當不耐煩，還要求她提出完整證據，並將女兒帶來，甚至對她嗆聲：「滾回自己的國家」，所長全程目睹卻未出言制止，只有在離去時叫她不要衝動，她只能悻悻然離去，回家後打110報警，才有兩名員警前往家中處理，並告誡鄰居不要再靠近她家。

針對警方的態度，越配在社群網站上大吐苦水，也獲得一些網友聲援；馬公警分局文澳派出所長吳進發表示，事發之後就以告誡該警員注意態度，但越配報案時語意不清，態度又不佳，才會引發員警出言反譏，但無論如何都是員警情緒管理不佳，因此處以一支申誡處分。