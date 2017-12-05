高屏地區空氣品質持續惡化 台電興達電廠配合降載700MW

2017-12-05 14:19

〔記者劉力仁／台北報導〕今天南部地區空氣品質惡劣，中午高屏空品區已有3分之1測站空氣品質達紅色警戒、一級預警等級（對所有族群不健康），PM2.5日平均濃度超過54.5微克/立方公尺，台電興達電廠配合降載700MW（興達G1減載200MW，興達G2（500MW）停機檢修），改善空氣品質。

今天清晨中部、雲嘉南、高屏空品區空氣品質不佳，3分之1以上測站達二級預警橘色提醒（對敏感族群不健康）狀態，細懸浮微粒（PM2.5）日平均值濃度大於或等於35.5微克/立方公尺，環保署要求台電依據今年6月修正的「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」啟動緊急因應措施，電廠必須調整操作條件，提升防制設備效率，減少空氣污染物排放。

但空氣品質持續惡化，中午高雄楠梓、仁武、復興、前鎮、小港等多處地區空氣品質監測站都達到紅色警戒狀態，進入一級預警狀態；環保署空保處長蔡鴻德表示，上午十點左右，高屏空品區陸續出現紅色警戒，在備轉容量率9.07%，供電安全無虞下，要求電廠配合降載，另外通報雲林、南投、台南、屏東、連江、金門等縣市，進入二級預警，啟動緊急應變措施，嚴禁露天燃燒。

環保署依據污染特性、地形及氣象條件，將台灣本島區分為北部、竹苗、宜蘭、中部、雲嘉南、高屏、花東等七個空氣品質區，進行區域空氣品質管理；以空品區為範圍，如果該區PM2.5濃度達到紅色警戒（PM2.5日平均濃度為54.5微克/立方公尺），位於該區域的電廠必須降載，如果達到橘色提醒（PM2.5日平均濃度為35.5微克/立方公尺），電廠必須調整操作條件，提升防制設備效率，減少空氣污 染物排放措施。