高市春節新亮點 雙湖公園階梯花海1月登場

雙湖公園前身為覆鼎金公墓，明年將轉型為高雄門戶景觀指標（高市工務局提供）

2017-12-05 13:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市工務局養護工程處今宣佈2018年春節花海計畫即將起跑，會以區塊或帶狀方式栽種各色花卉，並同步加強公園綠色背景，最大亮點是首次加入計畫的雙湖森林公園，在一萬四千餘門墳墓遷移後的黃土坡上灑滿波斯菊種子，預定明年元月轉型為階梯花海。

工務局表示，本次花海計畫自今年冬季延續到農曆年春節（明年二月下旬），都心地區在重點公園及綠地加強景觀綠美化，運用色彩鮮豔的各種花卉，以區塊或帶狀方式分色栽種，呈現百花爭妍地景，部分區域會栽植聖誕紅，營造年節氛圍。

花卉選擇，將以全年度經常開花的馬纓丹、仙丹、九重葛等為主，重點區域包括覆鼎金雙湖森林、右昌森林、凹子底森林、衛武營都會、五甲、鳳山、水映、旗山鼓山等公園，以及民生圓環、幸福川沿岸等空間。

其中，已遷葬14800座墓塚的覆鼎金雙湖公園，將是春節花海計畫的新同學、新亮點。工務局說明，雙湖公園位處仁武、三民、鳥松交接處，縣市合併後即成為高雄市中心，工務團隊日前已完成第一期工程，並栽植大量馬纓丹﹔而公園第二、三期預定地在未開闢成公園前，近日會撒播波斯菊花籽，預定2018年1月開花，屆時將是一處佔地逾20公頃的浪漫階梯花海。