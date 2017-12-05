北市食安官領軍聯合稽查 抽驗批發市場周邊攤商

2017-12-05 14:10

〔記者周彥妤／台北報導〕為加強稽查台北市農產品場外交易，北市首位食安官衛生局食品藥物管理科參議兼代科長王明理，上午帶隊衛生局，偕同市場處及警察局，首次組成聯合稽查小組，前往第二果菜批發市場，共同稽查周邊攤商，現場帶回25項蔬果檢體，農藥殘留檢驗報告2週後出爐。

王明理說，過去農產品殘留農藥不合格率約5％，自104年起逐年上升，成長至10％，分析發現起因於農戶「不當使用農藥」，或未做好隔離措施導致「空飄污染」，因此必須加強查核；此外，過去查核主要鎖定北市列管的48個零售市場，以及3大批發市場，對周邊場外交易確實少有著墨，議員日前曾點出此問題，也算是善意回應議會。

王明理解釋，由於場外交易多屬流動率高的攤販，單就衛生局一己之力，碰到不願配合的無照攤商，往往力有未逮，因而組成跨局處聯合稽查，合計動員22人，由警察局協助自然人身分確認，市場處確認是否為列冊攤販，更利於加快追溯來源的腳步，未來也將儘速完成北市3大批發市場周邊抽驗。

今日聯合稽查共查驗25個攤商，現場帶回檢體進行374項農藥檢驗，報告將於14天後簽發。王明理說，今天聯合稽查目的是要溯源、安檢及納管，確認產品為合法來源，25個攤商中，有3個無法立即交代產品來源，限於24小時內釐清，若仍未果，依法開罰3萬至300萬元；若經檢驗不合格，追溯產銷代號即可得知生產農戶，將告知該縣市主管機關處理，依法可罰6萬至2億元。

衛生局呼籲，業者須依法行事，販售食品應要求賣方提供完整產品交易憑證並予以保留，另將產品外箱來源資訊（如廠商名稱、供應代號等）拍照存證，以利衛生機關後續追查不合格產品來源，達到源頭管理，共同把關食用農產品安全。