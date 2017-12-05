蔡其昌：全力推動台中與吉隆坡直航

第25屆亞洲台灣商會聯合總會理監事大會12月3-5日於馬來西亞雲頂高原舉辦，立法院副院長蔡其昌率團參加。（記者邱燕玲攝）

2017-12-05 13:49

〔記者邱燕玲／台北報導〕第25屆亞洲台灣商會聯合總會理監事大會12月3-5日於馬來西亞雲頂高原舉辦，代表台灣出席的立法院副院長蔡其昌致詞表示，許多東南亞台商都是中部地區的企業，同時台中市也已是台灣第二大城市，將會全力來推動台中機場與馬來西亞吉隆坡之間的直航航班，方便讓兩國的經貿往來與觀光旅遊更加便利。

台灣商會總會長江文洲致詞表示，將會在前任總會長建立的基礎上，持續推展會務，並配合政府推動新南向政策，加強亞洲各國與台灣的經貿關係，持續壯大台商的基礎。

亞洲台灣商會聯合總會理監事大會吸引來自17個國家地區、近千位台商夥伴與會。中華民國立法院副院長蔡其昌、民進黨立委鍾佳濱、立院最高顧問高建智、僑委會僑務委員長吳新興、駐馬來西亞文化辦事處章計平大使、外貿協會董事長黃志芳、台中市副市長林陵三等人也出席。

馬方由馬來西亞第二財政部長拿督斯里佐哈里（Johari Abdul Ghani）、馬國首相駐東亞特使拿督張慶信等馬方政要特別代表首相納吉（Najib Razak，同時為馬來西亞第一財政部長）政府前來大會致意並肯定台商對馬來西亞的貢獻與支持。

佐哈里認為，今年上半年，台馬雙邊貿易額為344億令吉（約新台幣2709億元），較上年同期增加25%，期望今年能超過710億令吉。尤其台灣推動新南向政策是為強化與東協國家的貿易投資關係，目前共有1700家台商在馬來西亞投資，其中22家為上市公司。截至上年底，累計投資金額達516億令吉。今年在檳城的台商合泰電子公司擴廠增資10億令吉，為當地創造上千個就業機會。他強調，為加強兩國夥伴關係，馬來西亞與台灣相互給予優惠與合作，希望台商企業與馬來西亞在互利互惠基礎上，攜手合作開拓東協市場。

蔡其昌致詞時感謝江文州總會長與他的團隊，並表示走到全世界都可以看到台商的足跡，台商帶著台灣經驗和台灣精神在世界各地奮鬥的過程，台灣政府與人民都願意當他們最大的後盾，並全力給予這些台商所需要的協助。蔡其昌同時也與林陵三副市長邀請大家明年一起回來台灣參加2018台中花博。

蔡其昌強調，我們是馬來西亞第四大投資國、第八大貿易夥伴，從統計數據來看，新南向的推動後，兩國之間的貿易額與觀光客人數都有顯著增加，可見兩國有深厚的友誼與基礎。因此他與鍾佳濱委員排除萬難也要飛來馬來西亞參加這個有意義的大會，同時也帶來蘇嘉全院長的祝福，期盼兩國未來能持續合作推動雙邊的經貿活動，政府也會持續支持在世界各地努力的台商，期勉台商繼續帶著台灣精神深入世界每個角落。