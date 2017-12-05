叔叔、伯伯怎麼都穿裙子？偏鄉學童樂看傳統蘇格蘭風笛演出

2017-12-05 13:17

〔記者佟振國／南投報導〕怎麼大男人也穿裙子啊？2017星光國際嘉年華台灣巡迴演出，今天抵達南投縣埔里鎮史港國小，帶來難得的蘇格蘭風笛鼓樂及高地舞蹈，首次接觸蘇格蘭傳統文化的學童，除被造型、聲音特殊的蘇格蘭風笛吸引，更對男生穿上格子裙十分好奇，體驗世界的多元文化。

財團法人星光教育基金會舉辦2017星光國際故事音樂嘉年華，邀請蘇格蘭風笛鼓樂隊及高地舞團、夏威夷國際故事大師Jeff Gere來台巡迴演出，今天抵南投縣，分別到埔里史港國小、仁愛互助國小為偏學童演出。

學童都是第一次欣賞蘇格蘭風笛與高地舞蹈，目光全被10位身著傳統服飾與背著樂器的團員所吸引，陸續演奏「蘇格蘭勇士Scotland the brave」等世界名曲，搭配高地舞蹈，全校近70位師生也下場共舞，讓小朋友超開心。

學童們表示，多根水管組成的蘇格蘭風笛造型與聲音都很特殊，更好奇不分男女都穿上格子裙，以及相關的包包等配件，團長Peter還說明裙子裡沒穿內褲的傳統，都讓他們真實上了一節世界文化課程。

史港國小侯靖男表示，為了迎接遠道蘇格蘭、夏威夷來台的演出貴賓，學校特別搭配「國際教育」課程，透過世界地圖讓學童了解台灣與蘇格蘭、夏威夷的相對地理位置，以及國土面積、產業與特殊文化，學童不用遠赴英國蘇格蘭就能體驗當地風俗文化，真的非常難得。