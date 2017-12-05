屏東環境清潔評比趨勢 山邊比海線乾淨

2017-12-05 13:17

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府環保局依據行政院環境保護署所訂定「地方政府環境清潔維護考核計畫」的規定，每年都會針對縣內鄉鎮市進行清潔程度評比，屏東縣大致上呈現從海邊往山上逐漸變乾淨的趨勢。

縣環保局參考環保署「整潔度評比計畫」方式，在本縣33個鄉鎮市共計464個村里中，每年抽出各鄉鎮市轄內村里數的40%，平均分配每季至抽測的村里進行整潔度評比，如某鄉鎮每年40%之村里數不足4個者，仍維持每季每鄉鎮市至少評比1村里為原則，且隔年度評比之村里不再重覆，達到全面評比目的。

今年度環境清潔評比成績經計算結果，績優單位為霧台鄉、瑪家鄉、萬巒鄉、林邊鄉、三地門鄉、獅子鄉，可做為其他鄉鎮的楷模，除林邊鄉外，幾乎都集中在屏東山線；反觀待加強的鄉鎮市分別為新園鄉、琉球鄉、枋寮鄉、新埤鄉及東港鎮，需再加強環境清理維護工作，也幾乎集中在沿海。

環保局長魯臺營表示，本縣環保局、霧台鄉及霧台村去年參與行政院環保署「地方政府環境清潔維護考核」，在與各縣市激烈競爭下榮獲「特優」殊榮，且像霧台鄉公所長期重視環境，還自辦「霧臺鄉環境清潔競賽」，加上各村辦事處每月1次發起自主性整潔日活動，教會則是不定期辦理淨山或淨溪等，至於社區發展協會也不定期動員志工協助進行清理水溝、髒亂點、空地綠美化認養及公廁乾淨整潔等相關清潔維護工作，值得各鄉鎮市效法參考。

此評比呈現越往山區越乾淨的趨勢，不少居民質疑可能是港口易藏污納垢且又不好清理，加上海灘易堆積全球性海廢才拉低分數，不過因為林邊鄉和新埤鄉相鄰，也有人認為就單純是挑選評分的村落位置所導致。