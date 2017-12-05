台語「洗澡」怎麼講？ 「洗魂舒」在網路掀論戰

今年礁溪溫泉季以「來去礁溪洗魂舒」為主題。（記者江志雄翻攝）

2017-12-05 13:11

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣礁溪溫泉季以「來去礁溪洗魂舒」為主題，「洗魂舒」即台語宜蘭腔的「洗澡」，不過，「洗澡」在全台各地有不同說法，也說成「洗身軀」、「洗渾身」、「洗浴」，連日來在網路掀起論戰。

2017礁溪溫泉季本月2日開幕，活動持續到31日，以「來去礁溪洗魂舒」為訴求，邀請大家到礁溪沐浴泡湯；住在宜蘭縣冬山鄉的邱姓網友，在臉書社團「宜蘭知識+」PO文，詢問「洗澡」的台語是怎麼念？他上網搜尋，宜蘭腔是「洗身軀」，其他縣市講「洗渾身」、「洗浴」，吸引不少人留言回應。

鄉民說，「Say婚菇。say婚書」、「洗昏蘇」、「誰魂書」、「 誰先哭（台語）我是台東人」、「 洗浴是恆春的說法」、「宜蘭是講洗渾身，外縣才講洗身軀」、「 我是跟小朋友說洗澎澎囉」、「台語是沒有標準音的，每個地方的腔調不同」。

宜蘭縣籍民俗專家、國立台中教育大學台文系副教授林茂賢說，「洗澡」的台語大都說成「洗身軀」，「洗魂舒」、「洗渾軀」是宜蘭特有腔調，其他像是「吃冰」，宜蘭人說成「吃霜仔」，基本上都與漳州口音有關。

林茂賢說，宜蘭人以漳州移民後裔為主，由於地型封閉，長期以來自成一處生活圈，保留許多漳州口音，形成現今特殊的宜蘭腔。