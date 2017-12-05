水湳中央公園一標完工 將成新型態智慧公園

水湳智慧城中央公園第一標工程完。（建設局提供）

2017-12-05 13:00

〔記者張菁雅／台中報導〕位於水湳智慧城的中央公園因幅員廣闊，分為第一、二標工程施作，第一標工程為全區地景最具變化的區塊，並設有十二感官設施、智慧燈桿，台中市政府建設局長黃玉霖視察後期許中央公園完工後成為新型態智慧公園典範。

建設局指出，中央公園第一標工程面積約15公頃，南北長度約713公尺、東西寬度約267公尺，東側緊臨文化商業專用區及啟航路，西側臨凱旋路，為全區地景最具變化的區塊，公園景觀由北往南發展，地景延伸出來的人工地盤覆蓋敦化路及經貿五路，使人行動線及生態系統不被交通動線分割。

另外，區內跨越道路的4處大型橋樑隧道，營造出起伏地形，可讓民眾自橋樑上方穿越道路，無須與車爭道，也可運用空間舉辦各類活動。而夾在這4座主要地景建物中間，分別有一座乾式滯洪池及一座狹長型景觀水池，在丘陵間形成視野開闊的景觀。

建設局也表示，呼應水湳智慧城「智慧、低碳、創新」的三大主軸，中央公園設置十二感官設施，區內的智慧燈桿可以由0％至100％調整照明，並具自動偵測故障功能；智慧市民感測裝置則蒐集區內各項氣候、空氣資訊，民眾可在手機下載APP，獲得即時資訊。

建設局說，中央公園第一標工程已完工，第二標工程持續推動中，預計將於明年開幕啟用，將可帶給市民全新的智慧公園感官體驗。