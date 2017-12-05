緩解思鄉情 東南亞行動書車走入移工

高市圖打造「東南亞行動書車」，將一本本的東南亞書籍帶到移工們的工作場合。（記者黃佳琳翻攝）

2017-12-05 12:53

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市圖為了照顧廣大的移工朋友，特別打造「東南亞行動書車」，將一本本的東南亞書籍帶到他們的工作場合，讓他們在工作之餘，也能閱讀家鄉的文字、觸摸載滿家鄉的書頁，緩解思鄉之情。

高市圖表示，「東南亞行動書車」首次出車的地點，經過數次場勘評估，最後拍板落在經由移民署牽線推薦的日月光集團國際移工住宿「日月光88夢想園區」。日月光在高市圖提出這項計畫後，也表達合作意願，共同努力為目前入住的2500位菲律賓籍員工經營友善的閱讀空間。

東南亞行動書車在「日月光88夢想園區」的首日，移工們反應非常熱烈，車上的菲律賓籍英文書60分鐘內就被借閱一空；考量到部分外籍移工未隨身攜帶居留證辦證，高立圖也邀請「燦爛時光東南亞主題書店」合作，隨車提供精選東南亞書籍，讓移工可以不限時、不憑證借閱，共準備約1800本東南亞語文圖書，提供就近的閱讀資源。

高市圖指出，下一步將找尋外籍看護工聚集的據點，將服務擴展到公園綠地等開放空間，除了鼓勵雇主協助其借書，創造和諧的看顧關係外，也期待藉此能讓看護工能藉由閱讀有短暫的身心靈充實放鬆時間。