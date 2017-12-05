受虐童出養澳洲 迎接嶄新生活

寄養媽媽陳明君悉心呵護浩浩，幫他穿上保暖外套。（記者鄭名翔攝）

2017-12-05 12:30

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣一名5歲男童「浩浩」，剛出生時就遭受虐待，生母又因吸毒被判定無法照養，因此從小就在安置機構與寄養家庭之間成長，1歲半時才被寄養家庭收養照顧，但又被發現罹患輕微過動症，因此每周都由寄養媽媽帶到醫院報到，藉由悉心呵護早期治療改善狀況，而歷經3年半媒合，終於幫浩浩在澳洲找到一個願意疼愛、照顧他的家，而浩浩也將在明天與澳洲父母見面，準備迎接嶄新人生。

浩浩的寄養媽媽陳明君表示，為了協助浩浩與澳洲的新父母建立關心，須不斷幫他做心理建設，降低緊張與壓力，同時也藉由視訊與澳洲新父母培養感情；另外還要陪伴這個懵懂的孩子理解並走出無法與生母生活的陰影，過程很不容易。

陳明君也說，陪伴浩浩5年多的歲月，彼此也建立了感情，因此看到浩浩即將離開心情很複雜，一方面因為浩浩找的永遠的家而替他高興，但一方面又不捨與他分離。「只要是為了孩子好，再苦也值得，我也會給予最大的祝福，希望他能在澳洲開啟新的里程。」

苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，今年在苗栗縣政府、家扶中心等多方單位合作之下，共成功媒合46位孩童出養，其中有半數出養至美國，另包括瑞典、丹麥、加拿大、荷蘭、澳洲、紐西蘭、德國等國家，而受限於這些孩童身世背景及健康狀況等因素，導致國內媒合出養較為不易，今年僅5案。而苗縣目前有39戶寄養家庭，致力提供給這些弱勢孩子最多的溫暖及關愛。