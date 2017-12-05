末代菸農育菸苗 種下百年記憶...

台灣菸酒公司今年上半年收完最後一批國產菸草後，終止與農民契作，台灣近百年菸草產業正式劃上句點。（記者邱芷柔攝）

2017-12-05 12:29

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台灣菸酒公司上半年收完最後一批國產菸草後，終止與農民契作，台灣近百年菸草產業劃上句點，為了傳承地方文化，屏東縣菸農聯合會理事長楊連榮與六堆客家文化園區合作，今天開始在園區菸樓旁種下0.1公頃的菸葉，紀念那個一株菸可養活全家人的榮景年代。

楊連榮說，菸葉屬於高經濟作物，一般種植菸葉都以「春菸」為主，全世界只有台灣種「秋菸」，因為台灣位處亞熱帶，在日治時期就發現台灣南部秋天特別適合菸葉生長，今年9月他開始育苗，現在種下的菸葉約在農曆春節時就能看見漂亮的菸花。

楊連榮說，菸草是六堆客庄的重要經濟命脈，過去種菸草可以養活一家人，由於整個產業需要大量人力，包括採收、烘焙等，因此還發展出「交工」方式互助，這些都是客庄的重要文化記憶。

楊連榮說，現在不收購菸葉了，菸農就算要種菸也不知道可以把菸葉賣給誰，所以菸農只能在退休和轉型兩者之間選擇，對於平均年齡落在70歲以上的菸農來說，要轉型相當的困難，但除了眼睜睜看著菸業走入歷史，他希望能在園區內提供不同的傳承方式，透過導覽、實地解說，帶更多人認識這項曾經支持六堆客庄經濟成長的力量。

末代菸田種下百年記憶。（記者邱芷柔攝）