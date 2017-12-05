「新台西風雲」 放牛班孩子藝起改造故鄉

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣台西藝術協會今起於雲林縣政府親民空間藝文迴廊舉辦「新台西風雲」畫展，展出36幅海口囡仔創作，「台西風雲」從黑道故事蛻變藝術展覽。
台西藝術協會榮譽理事長丁仁桐表示，40多年前熱血教師謝榮源為台西國中放牛班學生開設「美術社團」，撒下藝術種子，把台西流氓變畫家，這群美術班畢業校友18年前成立台西藝術協會，在故鄉推展藝文，在文化沙漠開出藝術美麗果實。
丁仁桐說，新台西風雲展期至本月28日，共展出36幅作品，有油畫、水墨、色鉛筆、水彩、油彩等作品，展現不一樣的台西風雲。
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〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣台西藝術協會今起於雲林縣政府親民空間藝文迴廊舉辦「新台西風雲」畫展，展出36幅海口囡仔創作，「台西風雲」從黑道故事蛻變藝術展覽。
台西藝術協會榮譽理事長丁仁桐表示，40多年前熱血教師謝榮源為台西國中放牛班學生開設「美術社團」，撒下藝術種子，把台西流氓變畫家，這群美術班畢業校友18年前成立台西藝術協會，在故鄉推展藝文，在文化沙漠開出藝術美麗果實。
丁仁桐說，新台西風雲展期至本月28日，共展出36幅作品，有油畫、水墨、色鉛筆、水彩、油彩等作品，展現不一樣的台西風雲。