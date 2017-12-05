「新台西風雲」 放牛班孩子藝起改造故鄉

2017-12-05 11:49

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣台西藝術協會今起於雲林縣政府親民空間藝文迴廊舉辦「新台西風雲」畫展，展出36幅海口囡仔創作，「台西風雲」從黑道故事蛻變藝術展覽。

台西藝術協會榮譽理事長丁仁桐表示，40多年前熱血教師謝榮源為台西國中放牛班學生開設「美術社團」，撒下藝術種子，把台西流氓變畫家，這群美術班畢業校友18年前成立台西藝術協會，在故鄉推展藝文，在文化沙漠開出藝術美麗果實。

丁仁桐說，新台西風雲展期至本月28日，共展出36幅作品，有油畫、水墨、色鉛筆、水彩、油彩等作品，展現不一樣的台西風雲。

  • 台西藝術協會今起在雲林縣府親民空間藝文迴廊舉辦新台西風雲畫展。（記者林國賢攝）

    台西藝術協會今起在雲林縣府親民空間藝文迴廊舉辦新台西風雲畫展。（記者林國賢攝）

  • 新台西風雲展出36幅創作，看見台西藝術新風貌。（記者林國賢攝）

    新台西風雲展出36幅創作，看見台西藝術新風貌。（記者林國賢攝）