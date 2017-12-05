公視《台灣囝仔讚》 新一季12月9日開播

小學生最關注「台灣囝仔讚」節目，新一季將於12月9日開播，台北市大屯國小的《祥獅獻瑞》在今天記者會中帶來精彩的表演，教育部長潘文忠（後排右5）出席力挺。（記者林曉雲攝）

2017-12-05 11:46

〔記者林曉雲／台北報導〕受到全國國小學生關注的《台灣囝仔讚》節目，教育部與公共電視今天召開記者會宣布，為了讓所有國小學生有一個可以啟發天賦，勇敢做自己、展現才藝的奇幻舞台，2017年新一季的節目即將於12月9日正式開播，節目中將有20所學校帶來各自精彩的故事和表演。

《台灣囝仔讚》節目開播13年，超過400多所學校透過參與節目錄影，進行藝術與人文社團表演，讓孩子們的天賦發光，成就未來的台灣之光。節目也透過外景鏡頭，邀請教育優先區的學校展現其特色，並藉由節目播出提升學校形象及特色，打造學校獨特品牌，形塑城市與偏鄉學校的藝術交流平台。

今年的《台灣囝仔讚》由「達伶姊姊」擔綱主持，陪伴孩子走遍台灣各地，除了呈現勤奮學習的精彩表演，更將學習歷程的故事，帶入社區與觀眾融合。今天記者會現場邀請的演出學校，是極具傳統色彩的台北市大屯國小的《祥獅獻瑞》及具有航空特色的桃園市陳康國小所帶來的《航空特色空姐舞蹈》表演，就是愛運動的主持人郭彥均也出席力挺。

教育部長潘文忠表示，他好期待有一天搭陳康國小學生駕駛的飛機，《台灣囝仔讚》節目不只是表演，而是把學校特色和社區特色，告訴來看表演的人，《台灣囝仔讚》正是教育部推動美感教育和藝術教育的最好成果，下次立法院審預算關注美感教育時，要請《台灣囝仔讚》現身表演。

全新的20集節目展現20個不同的表演故事，包括6所偏鄉、2所特偏鄉與3所離島學校，除了人物故事，孩子的表演與社區的結合也是這一季的拍攝重點，自12月9日起，每週6下午4時至4時30分播出，教育部和公視希望以孩子的觀點出發，讓孩子們以自身表演的專業進行互動，激起孩子投入新的創意思維、進而完成自己的夢想。

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