TAG一下！彰化旅遊網新改版 封面人物換人當

2017-12-05 11:24

〔記者張聰秋／彰化報導〕想變成網路封面人物嗎？這裡提供了一個公開的交流平台，彰化縣政府為了宣導彰化旅遊網網站改版新上線，特別舉辦「＃TAG一下」封面人物換你當的活動，民眾只要用手機拍下彰化旅遊景點，在Instagram APP上即時分享，並 TAG寫下「＃彰化旅遊網」、「＃彰化景點」、「＃彰化」就有機會成為彰化旅遊網封面人物，心動不如馬上行動！

縣長魏明谷今天客串旅遊大使，跟著縣議員林世賢、城市暨觀光發展處長馬英傑、副處長許俊宏等人，一起宣傳彰化旅遊網全新改版，強調改版後的網站內容，可以自動適應各種行動裝置，不只是電腦瀏覽便利，手機、平板更便利，4種語言包含繁體、簡體、英語、日語。

馬英傑說，新版網站5大特色，包含全新網站操作介面設計、RWD響應式行動化服務、即時豐富的新聞、活動彰化旅遊網最完整資訊站、整合多元化的社群互動，網友進入平台入口，會很快就對彰化旅遊有了新概念，會愛上彰化。

好比說，新版網頁結合知名社群Google Map在地嚮導、Facebook 臉書打卡點、TripAdvisor 景點評論，將各熱門社群的評論整合在同一平台，網友一次瀏覽，接受其他網友旅遊經驗，雙向交叉比對，總比單向只看文字景點介紹，吸收和認知度會更符合時下變化迅速的資訊交流。