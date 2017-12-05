雙北28座公園遊具不合格率93％ 僅2座公園無缺失

2017-12-05 11:20

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華民國消費者文教基金會今年9月起，陸續針對台北市、新北市28座公園隨機調查，並於今日公布2017公園遊樂場調查檢驗報告；發現有26座不符合CNS標準，不合格率93%，當中以台北市松山區三民公園缺失57項次最多。

消基會針對鄰里公園安全調查，是依據「公共兒童遊戲場設備」國家標準（CNS 12642）標準，主要看是否有尖端、銳邊、誘陷、突出點、纏結、鏽蝕、鬆脫等狀況。消基會董事長游開雄表示，兒童是國家未來的主人翁，政府應提供快樂又安全的遊戲環境；但這次調查的28座公園中，違規高達367項次。提醒家長帶小朋友去公園遊玩，除提供適當穿著，還是要針對遊具，進行基本查看，若有鏽蝕、裸露、突出的話，還是建議盡量不要使用，避免發生意外狀況。

消基會調查長凌永健表示，這次調查當中，有兩座公園是完全沒缺失，分別為台北市北投文化二號公園、新北市板橋永安公園。缺失項次最多的前3名分別是三民公園57項次、永和大新公園43項次、土城仁愛公園43項次；其於各公園違規項次2至23之間。不合格率由高至低分別是有突出點、纏結（67%）；鏽蝕、鬆脫、損壞（57%）；尖端、銳邊（53%）、誘陷（46%）等。

遊具誘陷是指孩童可觸及的部分有格框，可能造成身體穿過、頭部卡住情況；突出點、尖端、銳邊則易造成割傷、撞傷；遊具間距不足及未有吸收衝擊力的地板鋪面，容易導致小朋友從遊具墜落、奔跑跌倒時，會發生碰撞的危害。凌永健表示，公園意外以跌倒、擦撞傷較多，但要特別注意誘陷情況，小朋友對於可鑽過空間，都會因好奇去嘗試鑽過去；不合格的網狀、格狀空間，最嚴重可能讓小朋友脖子卡住，造成窒息死亡。

消基會從民國93年進行第一次公園遊具調查，並於101年、103年針對台北市小學、鄰里公園遊具調查，當時不合格率是100%，每個遊戲空間都有不合格項目。凌永健表示，雖然今年合格率93%是有進步，但還遠遠不夠；新北市尼加拉瓜公園缺失項次，今年甚至較103年調查時還多。

新北市483座公園中，有386座有遊戲設施場，台北市則有423座公園，推估有338座遊戲設施場，游開雄表示，台北市鄰里公園為主管機關是公園管理處、新北市則是景觀處，兩個單位要管理這麼多公園、遊具，恐力有所不逮，建議可邀請社區、學校、企業、NGO等單位，導入新觀念的經營管理。