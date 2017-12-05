配合精武路地下道施工 中市東光陸橋6日封閉拆除機車道

2017-12-05 11:19

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市東區精武路地下道自今年9月9日封閉，進行地下道填平及雨水下水道工程。台中市政府交通局表示，由於地下道上方有東光陸橋，目前填平工程已達一定高度，施工機具無法進入，施工單位預計6日上午9時起封閉東光路北向機車道，先拆除機車道，機車可改走汽車外側車道，並請減速慢行，以確保行車安全。

台中鐵路高架化通車後，沿線多處地下道陸續填平，精武路地下道也在9月封閉，由鐵路改建工程局中部工程處與台中市政府水利局接續進行地下道填平及雨水下水道工程。

交通局長王義川表示，精武路地下道上方有車行東光陸橋經過，目前填平工程已達一定高度，施工機具無法進入，必須先行拆除，才能繼續填平工程，施工單位原規劃全線封閉、一次拆除，經交通局邀集鐵工局中工處、水利局共同研議，在不增加工期的原則下，為維持民眾通行的便利性，改採「半半施工」方式，降低對周邊居民的交通衝擊。

王義川也說，施工單位預計明天上午9時起封閉東光路北向機車道，汽車道不受影響，往北行駛的機車改走汽車外側車道，禁行機車標誌也會配合磨除；機車道拆除後，將改為雙向二車道平面道路，可供汽機車行駛，再封閉其餘車道進行拆除，最後再和精武路一起順平，整體完成後，精武路與東光路都將會是平面道路。

交通局呼籲民眾在施工期間配合提前改道通行，行經鄰近道路應注意減速慢行，才能確保行車安全；而精武路地下道工期262天，預定於明年5月28日完工通車。