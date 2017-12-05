今天不打球！ 「球后」戴資穎披消防衣做CPR

「世界球后」戴資穎（左1）於台上示範CPR。（記者陳薏云攝）

2017-12-05 11:19

〔記者陳薏云／新北報導〕「世界球后」戴資穎屢創佳績，仍熱情擔任消防署「防災大使」，今上午現身消防署，談起與消防淵源，戴資穎表示，「我的雙親都是在高雄港務消防局服務，出勤的辛苦應該被肯定。」

戴資穎表示，從小看爸爸媽媽從警察到消防，這個職業是讓人很敬佩的工作。消防是第一線在救人的工作，卻蠻常發生意外，如救護車被撞等，「希望大家再多一些關心及協助，讓消防人員能更快救到人。」

接著戴資穎頒發「裝設住宅警報器兒童繪畫比賽」15名得獎的國小學童，戴資穎也拿著宣導板，宣導住警器類型，表現略顯生澀，講到一半還說，「突然忘記了」，流露她自然不造作的個性。

另今日也是「國際志工日」，消防署另舉辦「106年全國消防志工菁英、資深義消人員暨優良防火防災措施場所表揚」，內政部長葉俊榮與戴資穎在台上進行CPR模擬，並頒發表揚獎牌給40名消防志工。

葉俊榮表示，災害防救是犧牲奉獻的崇高志業，很感佩民間有那麼多的消防志工、義消人員投入，特別是近年經歷的幾場重大災難，包含復興空難、高雄氣爆及台南大地震等，都可以看到這群消防夥伴們奮不顧身地前往救災，其熱心熱血相當令人感動。