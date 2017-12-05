東專餐服技術社苦練 金樽盃國際調酒賽傳捷報

東專餐旅管理科選手表現優異。（記者張存薇攝）

2017-12-05 11:11

〔記者張存薇／台東報導〕台東專科學校餐旅管理科學子參加金樽盃國際調酒大賽獲佳績！13位選手獲26個獎項，餐旅科助理郭鳳怡陪學生練習，陪到挑戰自我而參賽，一舉拿下不分組杯飾創意組冠軍，4年級學生蔡威廷發揮創意，也獲國際職業組沖繩會長獎。

指導老師鄒慧芬說明，這些選手都是餐服技術社成員，開學以後每週晚上苦練2到4次，26人次獲獎是所有參賽選手之冠，學生們犧牲休息時間、用心苦練，表現很不錯。

東專餐旅管理科在這次比賽得獎包括高中職組傳統調酒佳作翁廉竣、楊志謙、廖國富，大專組傳統調酒季軍尤毓均，佳作蔡威廷、蔣家蕙、陳丁源、林黃順詳、楊忠豪、蘇韋綸、蘇毅家，杯飾創意組冠軍郭鳳怡、季軍周立淮、佳作尤毓均、廖國富、楊志謙、楊忠豪、林黃順詳，花式餐巾折疊組佳作郭鳳怡、周立淮、尤毓均，國際職業組佳作陳丁源，理事長獎蘇韋綸、蘇毅家、陳柏豪，沖繩會長獎蔡威廷。

拿下大獎的蔡威廷說，進入社團後才開始學調酒，發現要了解酒種類、特性，還要觀察客人，技術與言談都是很重要的學習，要學的還很多，明年寒假也將進入大飯店實習，還要代表東專到日本沖繩比賽。郭鳳怡拿出自家生產的鳳梨製作杯飾獲冠軍，她笑說，未來就希望以學到的技術結合農特產品，幫助在地小農行銷。

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