大里光正段社會住宅上樑 明年9月完工

2017-12-05 11:00

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里光正段社會住宅1期工程將提供201戶，因工程進度超前，今天上午舉行上樑儀式，整起工程預計明年9月完工，10月開放申請，後年5月就可入住，台中市長林佳龍今天感謝內政部全力支持，強調會全力達成8年1萬戶的目標，並說台中社會住宅除落實「三好一公道」，並提出「共好計畫」，將社福、醫療、青年育成與社造資源導入社區，讓居民有安全舒適的生活環境。

台中市政府在大里仁化路與健民路口興建社會住宅，去年9月動工後，12月1日止預定進度40.48%、實際進度45.18%，工程進度超前4.7%，今天舉行上樑儀式，包括內政部次長林慈玲、台中市長林佳龍、市議員李天生、張滄沂、張芬郁、邱素貞、大里區長周崇琦、健民里長楊進祿等人都出席，共同焚香祈禱工程順利。

施工單位簡報時表示，大里光正段第1期為地下1層、地上9層電梯住宅，將提供1房型121戶、2房型70戶及3房型10戶，共201戶，工程經費3億2000多萬，預計明年9月完工，10月開放申請，後年5月就可入住；第2期200戶的規劃設計作業也將在明年啟動。

台中市長林佳龍今天表示，已經完工的豐原安康段社會住宅，將提供200戶，但有720多人登記，必須由抽籤決定，可見社會住宅確實有需求，將會加快後續社會住宅的推動，強調目前包括北屯北屯段、東山段、同榮段、太平育賢段、梧棲三民段等案，都已在興建或規劃、設計中。

林佳龍並說，台中社會住宅租金，將以市場7折以下出租，並提出「共好計畫」，將社福、醫療、青年育成與社造資源導入社區，以光正段來說，未來將結合中國醫藥大學附設醫院進行健康關懷服務。

內政部次長林慈玲則說，為落實蔡英文總統8年20萬戶社會住宅的目標，落實居住正義，在全國推動社會住宅，尤其是配合修改法令，將過去國有土地需由地方政府有償撥用改成承租，將可大幅減輕地方政府財政負擔，稱讚台中市政府全力推動社會住宅，目前規劃、興建已達6900多戶，8年1萬戶的目標可望輕鬆達標。

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