實驗教育三法擬放寬占比上限 全教總批「國民教育大災難」

2017-12-05 10:35

〔記者林曉雲／台北報導〕包括「學校型態實驗教育實施條例」、「公立國民小學及國民中學委託私人辦理條例」、「高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育實施條例」的實驗教育三法，後天將在立法院教育文化委員會審議，全教總今天召開記者會大聲疾呼，直批教育部對於目前實施的實驗教育整體成效沒有做任何評估，也沒有明確的數據作為依據，就貿然大量開放不受主要教育法令規範的實驗學校到總數的3分之1，恐將成為國民教育的大災難。

全教總理事長張旭政表示，全教總支持真正的實驗教育，但有更多人恐是假藉實驗教育之名胡搞亂搞，實驗教育幾乎不受主要教育法規的限制，教育部擬大幅放寬實驗學校到總數的3分之1且給予補助，將造成非常大的問題，全教總堅決反對在沒有任何成效評估、課程教材檢驗與數據分析的情況下、放寬實驗教育的數量，同時反對無差別式的補助，接受補助的學校必須是零門檻、零拒絕的接受學生入學、否則拿國家資源資助特定族群，製造教育的階級化與反平等，必將國民教育的精神破壞殆盡。

張旭政說明，實驗教育三法於103年11月19日公布實施，在這3年中，公立學校轉型為實驗教育者約50多所，到底實驗教育實施的成效如何？這些學校的課程、教材如何安排？教師的任用及素質如何？縣市政府控管能力如何？完全看不到教育部的報告與說明，有的實驗學校一年學費10多萬元，有的實驗學校要求家長必須參與親子日作為門檻，也聽到可能有申設數學實驗學校、自然實驗學校等類型，大肆開放辦理實驗教育，等於是「矇著眼睛拼命往前衝」，讓人膽戰心驚。

張旭政表示，宜蘭縣號稱實驗教育第一名縣市，但過去一直拿來當實驗教育宣傳樣板的「人文中小學」，縣府最近以違規過多、不再續約，宜蘭縣府無力管控，還把人文中小學當宣傳樣板，直至今年不斷接獲投訴才開始清查，全教總觀察宜蘭縣政府在推動實驗教育並無明確目標，推動公立學校辦理實驗教育也缺乏明確藍圖，反像在爭取中央的資源。

宜蘭縣教師職業工會理事長鄭祺怡表示，今年有7所公立學校申請辦理學校型態的實驗教育，但其中有2校申請時程違規，縣府竟帶頭違法、拜託審議會通融，目的只是為了爭取中央資源，開放實驗教育真的好嗎？

張旭政也直指，許多縣市辦理實驗教育彷彿是替小校開了避難所，一旦學校面臨裁併，就以辦理實驗教育改頭換面，在實驗教育法規寬鬆下，可大幅減少正式教師的聘用，增加員額控管的空間。

以嘉義縣為例，6所實驗學校就有4所的代理教師過半，豐山國小全校14名教師僅1名是正式教師；太平國小全校13位教師，僅2位正式教師，太平國小甄選代理教師6名，其中5名都是一般教師的工作、卻用代理方式聘用，明顯規避正式教師任用，104年甄選6名正式教師，2年過去只剩2名正式教師，代表教師流動率高，如何推動實驗教育？不禁令人懷疑，這些實驗學校只是為了減少正式教師的聘用，省錢也省去超額的麻煩。

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