台南爆候鳥H5N6禽流感 彰縣970鴨場心驚驚！

2017-12-05 09:39

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年入冬以來，台南市爆發全國首例候鳥驗出H5N6高病原禽流感病毒，農委會要求下週一（11日）起，露天鴨場要經過送驗才能屠宰，彰化縣有970場鴨場，需全面加強檢驗。

彰化縣水禽協會理事長吳鴻基表示，雞、鴨、鵝環環相扣，防疫要一起行動，以防漏網之魚，鴨農希望農委會不僅要加強肉鴨和蛋鴨全面檢驗，包括驗血和驗排泄物，應該更嚴格全面做好水禽和陸禽的防疫監測，不要只做半套。

吳鴻基指出，若禽類身上發生疫情，只要是2隻腳的通常都跑不掉，蛋鴨、肉鴨防護力相對較強些，若被驗出有問題，馬上撲殺，疫情會好控制些，若在蛋雞或肉雞身上就不一定了，「要檢大家一起檢！」這是飼養戶與官員們開會時，表達出來的共同心聲。

彰化縣動物防疫所長董孟治說，原訂下週五（15日）啟動加強監測機制，因疫情發生，中央提早4天實施，通過送驗才能屠宰，另因有其法定公告程序和流程，希望中央能趕在下週一前完成公告，避免造成地方執勤人員的困擾。

董孟治表示，每年冬天就是加強檢驗監測病毒的密集期，定期和不定期監測都有，下週一開始，除了鴨場之外，縣內蛋雞場的抽檢次數會更頻繁，檢驗結果若有問題的，動防所將啟動禁止移動的管制機制，藉此把疫情的衝擊降到最低。（更新10：29分）