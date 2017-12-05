中南部空品區逾1/3測站達二級預警 環署促台電緊急應變

今天清晨中部、雲嘉南、高屏空品區空氣品質不佳，1/3以上測站達二級預警橘色提醒（對敏感族群不健康）情況。（資料照，記者黃志源攝）

2017-12-05 09:39

〔記者劉力仁／台北報導〕今天清晨中部、雲嘉南、高屏空品區空氣品質不佳，1/3以上測站達二級預警橘色提醒（對敏感族群不健康）情況，細懸浮微粒（PM2.5）日平均值濃度大於或等於35微克/立方公尺，環保署要求經濟部及台電電廠緊急應變，改善空氣品質。

今天清晨中部空品區達到二級預警測站包括西屯、線西、二林、竹山；雲嘉南空品區達到二級預警測站包括斗六、崙背、新港、台西、嘉義、新營、善化、安南、台南、麥寮；高屏空品區達到二級預警測站包括仁武、鳳山、大寮、林園、前金、小港、屏東、復興。

環保署要求經濟部及台電依據今年6月修正的「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」啟動緊急因應措施，每6小時更新一次。

環保署依據污染特性、地形及氣象條件，將台灣本島區分為北部、竹苗、宜蘭、中部、雲嘉南、高屏、花東等7個空氣品質區，進行區域空氣品質管理；環保署空保處長蔡鴻德表示，以空品區為範圍，如果該區PM2.5濃度達到紅色警戒（PM2.5日平均濃度為54微克/立方公尺），位於該區域的電廠必須降載，如果達到橘色提醒（PM2.5日平均濃度為35微克/立方公尺），電廠必須調整操作條件，提升防制設備效率，減少空氣污 染物排放措施。