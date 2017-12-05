追雪民眾注意！ 氣象局：週四晚後可能降下初雪

2017-12-05 09:43

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今年首波大陸冷氣團報到，合歡山今凌晨降下冰霰，讓不少追雪民眾興奮不已，氣象局預報員徐仲毅表示，今天清晨是高山下雪機率最高的時候，明天水氣就會慢慢減少，預估下一波較強冷氣團來襲，再加上水氣配合，週四晚間到週五、週六，玉山、合歡山有機會降下今年入冬初雪。

徐仲毅表示，今天合歡山低溫是負0.3度，加上水氣影響，清晨降下的應該是冰霰，而不是雪，玉山因水氣較少，也沒有降雪。徐仲毅指出，今天是這波冷氣團降雪機率最高的時間點，接下來可能要等另一波冷氣團報到，預計週四晚間過後到週五、週六，民眾有機會迎來初雪。

徐仲毅表示，今明兩天受大陸冷氣團影響，北台灣今天白天高溫只有17、18度、中南部24、25度、花東21、22度，預計今天入夜以後到明天清晨的溫度將來到最低點，嘉義以北、東北部都只有13、14度，其他地區約16度，提醒民眾明天起床時要記得保暖。

週四大陸冷氣團減弱，北台灣白天高溫回升到21、22度，其他地區則有26、27度，花東也有23~25度。

徐仲毅指出，本週回暖空檔只有1天，第二波冷氣團緊接著在週五報到，威力可能比上一波再略強，週五一整天各地就會感受到溫度明顯下降，週五晚間到週六清晨最冷，北台灣低溫僅13、14度，週六各地都能感受到冷氣團威力，北部氣溫為13~18度、中部15~22度、南部16~23度、東部則是16~20度。預估這波冷空氣將持續影響到下週一。

未來一週，北台灣都是低溫的天氣，中南部則是早晚較涼；迎風面北部、東半部有局部下雨情形，尤其基隆北海岸宜蘭及大台北山區降雨機率較高，中南部山區也有機會出現降雨，平地大致為多雲到晴，可看到陽光露臉。