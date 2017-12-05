花蓮將軍府可望重生 蕭美琴爭取億元整建

花蓮市著名的縣定古蹟將軍府與周邊七棟歷史建物毀損程度逐年加劇，立委蕭美琴爭取億元整建經費。（記者王錦義攝）

2017-12-05 09:34

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市著名的縣定古蹟將軍府與周邊七棟歷史建物，是日治時期留下的珍貴聚落，但日式木造住宅毀損程度逐年加劇，卻苦無妥適方案進行修復，花蓮縣立委蕭美琴向文化部爭取「再造歷史現場」專案計畫的方案昨獲通過，可望投入億元經費整建園區。

將軍府與周邊七棟歷史建物為花蓮市著名的縣定古蹟，是目前花蓮內保留完整的日式住宅社區，但由於日式木造建築構造經年累月，日漸損壞，令社區居民與文史工作者感到憂心。花蓮市民生里長吳明崇與民生社區發展協會理事長黃碧雲長年來四處奔走爭取整修，也定期舉辦導覽與藝文活動，促進參訪民眾對於花蓮發展史的認識。

由於將軍府過去是眷村用地，負責管理的是國防部政治作戰局軍眷服務處，因此蕭美琴在立法院積極協調文化部與國防部數次現場會勘，今年三月九日蕭美琴在立法院請文化部長鄭麗君協助以專案補助修繕經費，並獲得部長正面回應，五月間文化部次長李連權前來花蓮考察文創成果時，與縣政府文化局討論提報文化部「再造歷史現場」專案計畫的方案。

蕭美琴辦公室主任陳景豐說，感謝文化部的大力支持，也肯定國防部前期積極配合，出資進行文史資料蒐集工作，經過許多人的努力、協調，目前文化部已同意再造歷史現場計劃中，有關將軍府（含日式宿舍群）的修繕經費約一億四千多萬元補助給地方執行，預計於今年十二月中旬之前即可正式核定，於規劃設計後即可進行實質工程修復，希望沉寂多年的將軍府古蹟群不久後重現往日風華。