今明空氣品質差 彭啟明籲：雨水受污染嚴重、應避免淋雨

彭啟明說，由於這波冷空氣帶來的水氣不多，各地空氣品質也不佳，造成雨水內的汙染狀況變嚴重，提醒民眾盡量避免淋雨。（資料照，記者蔡淑媛攝）

2017-12-05 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕昨天下午開始，來自偏西北方的乾冷髒空氣配合冷空氣南下，各地陸續出現空氣污染指標飆高的狀況，氣象專家彭啟明指出，這1、2天還是會維持髒空氣盤旋的天氣，提醒敏感體質的民眾減少戶外活動的頻率。

彭啟明表示，這波冷空氣已讓空曠地區低溫跌到15、16度，北部雲量較多，輻射冷卻較少，而中南部較晴朗，輻射冷卻造成的低溫明顯降至17度。他說，今天北部地區整天都是陰沉的天氣，中南部還可見到陽光，高溫約在25、26度。

彭啟明預估，這波冷空氣將延續到週三（6日），當天凌晨低溫可能會降到14、15度，週四則稍稍回溫。他說，週五起又有一波新的冷空氣南下，週日稍微回暖後，下週一（11日）起將再降溫，低溫最低恐下探至13、14度，提醒怕冷的民眾需做好防寒準備。

彭啟明說，最近這幾波冷空氣伴隨的水氣都不算多，除北東部迎風面等地區仍有短暫雨勢、桃園以北偶飄雨外，其他地區仍屬乾冷的天氣型態，他說，由於雨水量較少，配上空氣污染，雨水受污染的程度較高，呼籲民眾盡量避免淋雨。