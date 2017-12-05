冷氣團報到 合歡山降冰霰遊客超嗨

合歡山今天凌晨3點多降冰霰。（仁愛警分局提供）

2017-12-05 06:27

〔記者佟振國／南投報導〕入冬首波大陸冷氣團今起影響台灣，許多「追雪族」莫不引頸企盼高山能降雪，合歡山昨夜即有遊客徹夜守候，約在凌晨3時許武嶺則是斷斷續續降下冰霰，但已讓遊客超興奮，期待溫度持續下降，再配合水氣加持，合歡山入冬首場瑞雪可望報到。

暖冬影響，不少民眾感覺冬天像夏天，但今、明2天大陸冷氣團南下，平地明顯降溫，連中、南部地區民眾也能感受冬天真的來了，中央氣象局也預報玉山、合歡山本週都有機會下雪，許多「追雪族」見到期待已久的雪花標誌，都希望能夠成真。

昨天深夜起即有遊客驅車上合歡山武嶺等雪，今天凌晨3時許合歡山下起冰霰，雨中夾雜細小的冰珠，斷斷續續下了約30分鐘，天亮後，在地面上還可看到雪白的冰霰。

有遊客在臉書「合歡山玩雪團」PO文表示，原本剛開始是下冰霰，但接下來應該有短暫的飄雪。

天亮後，徹夜守在武嶺守候的遊客，見到合歡山一片雪白，直呼「今年入冬的首場瑞雪終於報到了！」有人在結上一層冰的汽車引擎蓋上堆成小雪人慶祝，氣氛high到最高點。

台14甲線武嶺至合歡山莊路段目前路面結冰，仁愛分局、公路總局埔里工務段進行交通管制，建議車輛加掛雪鏈通行，以策安全。（07:56更新）

合歡山今天凌晨3時許斷斷續續降下冰霰，路面結了一層雪白。（圖：擷取自臉書合歡山玩雪團）

今、明受大陸冷氣團影響，中央氣象局預估合歡山可望降雪。（記者佟振國翻攝中央氣象局網站 ）

合歡山今天凌晨3點多降冰霰。（仁愛警分局提供）