12/05 各報重點新聞一覽

2017-12-05 06:09

自由時報

在野杯葛13小時 勞基修法 初審過關國

勞基法部分條文修正草案昨在歷經十三小時的立法院內朝野立委混戰、院外勞團抗議，甚至一度有抗議民眾佔據立院外車道癱瘓交通後，民進黨立委於昨晚十時許發動表決戰，將全案保留送院會處理，完成初審程序。

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立院初審 適用刑法外患罪 共諜最重處死刑

為解決共諜不適用「刑法外患罪」，只能依「國家安全法」輕判的怪象，立法院司法及法制委員會昨初審通過「刑法部分條文修正草案」，將「刑法外患罪章」中的「外國」擴大為「外國或敵人」；未來完成修法三讀後，共諜均能適用外患罪，洩密罪責可從一年至七年有期徒刑提高為三年至十年，若在戰時洩漏更可重判死刑。

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搶救人口大作戰 恆春結婚補助 最高2萬

屏東縣恆春鎮受核三廠及三軍聯訓基地影響，睦鄰補助造就當地不少特殊「福利」，但人口數仍持續下滑。恆春鎮公所為鼓勵「增產報國」，除了有豐厚的生育及教育補助，近期將推出全台首創的居民結婚補助，設籍鎮民結婚每對最多可領兩萬元。

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蘋果日報

綠營突襲 《勞基法》完成初審

《勞基法》修法引發爭議，立院衛環、經濟委員會昨聯席再審。藍綠黨團甲級動員，雙方多次包圍主席台、發言台並爆衝突，多名在野黨立委用冗長發言拖延，遭綠委拖走。經十三小時討論，昨晚約十時，綠委臨時動議全案保留送立法院會討論，在藍委抗議聲中表決通過，完成初審。場外數百名勞團成員持續抗爭，要綠委「回頭是岸」，昨晚更撒冥紙、癱瘓周邊交通抗議。

23歲兄竟要拍17歲妹裸照

子女性教育不足，成父母最為難課題！雲林一名未交過女友男子好奇女性胴體，央求讀高中的妹妹裸體給他看後，竟還想拍照，妹妹向父親哭訴，父親怒斥兒子後，帶兒女求助精神科醫師，醫院依法通報，兒子被依違反《兒童及少年性剝削防治條例》送辦。父親說，想幫兒女回歸正常，卻反害子遭法辦讓他崩潰，雲林社會處已介入輔導。

聯合報

衛福部出手了：醫療財團法人 盈餘5%將強制加薪

醫療法修法各界矚目，衛福部長陳時中昨天指出，衛福部提出的修法版本中，除原先規定醫療財團法人應提撥百分之廿年度盈餘為公益用途，現新增提撥百分之五為加薪專戶，改善血汗醫護困境，回饋醫事人員。

賴揆上火線 「不後悔再修法」

針對「一例一休」勞基法再修法，引起社會反彈，行政院長賴清德昨接受專訪時表示，他是秉持蔡英文總統的指示，先保障勞工權利，再給予勞方和資方合作的彈性空間。

中國時報

綠深夜突襲表決 全案送黨團協商 《勞基法》修正案 初審過關

立院昨耗時13小時初審《勞基法》修正條文，過程中爆發數次推擠衝突，綠營更5度強行將在野立委從發言台架離，最後在綠委人數優勢下，晚間10點左右直接突襲表決通過，將草案強渡關山，總計5大修法面向，共8條草案及相關動議皆包裹送出，交院會進行黨團協商。

北韓射飛彈 手機拉警報

國防部官員昨天在立法院表示，國安會已經設立機制，正在做軟體系統實驗，未來若北韓發射飛彈，民眾手機將可以收到警報。