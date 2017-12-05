7旬資深攝影師 用照相技巧擄獲妻子芳心

2017-12-05 00:33

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣新港鄉東洋照相館第2代老闆李文攸56年來用相機記錄身邊一景一物，甚至用攝影技巧擄獲妻子芳心；他結合父親李東璧與長子李育勳的作品，挑選1百多幅廟會與團體活動照片，4日起在新港藝術高中展出「穿越時空，今昔對話」老照片特展，讓鄉親窺見新港數十年來的變化。

73歲的李文攸在年少當兵前，就跟著父親李東璧工作，退伍後接下家業，陸續為新港各活動與人物拍攝影像。

李文攸說，新港國中前身是省立嘉義中學新港分部，當時受邀進校內拍攝高中女生穿著軍裝、上軍訓課的畫面，觀眾能藉此了解當年軍訓教育課程；省嘉中新港分部在民國57年改制為新港初中，直到民國95年新藝高設校後，新港人才能就近就讀高中，展場也有新藝高從無到有的影像歷程。

李文攸表示，妻子葉桂芳在青春年華時，與她父親在彰化市各開1家照相館，她曾拒絕醫師追求，一心只想嫁給同業攝影師。

葉桂芳當時出2道考驗李文攸攝影技巧的考題，分別是拍攝人像與清楚拍攝出刮鬍刀片上的品牌英文字樣；李文攸掌握光線變化，拍出令葉桂芳與葉父滿意的人像照，另將攝影燈光朝向白牆，藉由牆面的間接燈光映照，使光線較柔和，能拍到連葉父花多年時間才研究出的拍攝技巧，當天就拍到刮鬍刀上易反光的英文字樣，娶得美嬌娘。

李文攸說，民國48年的「八七水災」，造成中南部死傷嚴重，父親當年拍下水淹家鄉的照片，登上國際媒體版面；長子李育勳也在耳濡目染之下，接手家中攝影事業，展場有1家3代的作品，展期至12月25日。