全台唯一日式水上飛機維修廠 怎麼升級古蹟關鍵就是「它」

日式特有的「木構桁架」工程，木頭並不粗壯，但卻撐得起飛機停放的空間。（記者陳彥廷翻攝）

2017-12-04 23:45

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港鎮的大鵬灣於日治時代末期被日本人打造為「東港海軍航空隊」基地，「大鐵鳥」進駐成大鵬灣地名來由之一，其中為維修水上飛機的2棟廠房卻被國際賽車跑道包圍，罕有人至，但去年遭莫蘭蒂颱風重創，也意外讓這個珍貴的古蹟曝光。

東港大鵬灣在日治時代末期除戰機外，物資並以貨機降落運送，當時的水上飛機維修廠，在102年經評估成縣定古蹟，目前只能透過跨越賽車跑道的天橋進入區域，加上為維護賽道安全平時也未開放，颱風的破壞竟成轉機，就算管理責任仍待鵬管處及大鵬灣開發公司釐清，縣政府先以文化資產的角度切入，斥資近1400萬元緊急加固保護古蹟。

去年莫蘭蒂颱風重創古蹟，上方鐵皮屋頂到處遭吹掀，讓內部精湛工藝另類的「重見天日」，追蹤古蹟保存狀況的縣政府文化處擔憂若再受到強力颱風恐造成木結構消失，緊急向文化部申請經費維護。

縣府文化處文資所主任王文章指出，該兩棟水上飛機維修廠，是日軍在台唯一的水上飛機維修基地，南棟跨距20.5公尺、面積約1584平方公尺，北棟跨距18.6公尺、面積約1296平方公尺，現在可說是全台少有的「木構桁架」建築，而為了停放飛機，用木頭就能夠兼顧如此跨距的工法，令人又驚又喜。

王文章說，該兩棟從歷史建築又因為特有的建築風格升級為古蹟，縣府接手時就是鐵皮屋頂，因莫蘭蒂風災造成屋頂及部分木構桁架損毀，目前先行向文資局爭取預算進行緊急加固工程，避免受風面擴大造成2度傷害，並委託屏東大學辦理修復後的再利用計畫，待加固完成將評估進行全面性的古蹟修復。