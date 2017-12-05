台灣之光！黃偉宸奪日「米．食味鑑定國際競賽」特別優秀賞

黃偉宸種植高雄147好米站上國際舞台。（記者陳文嬋翻攝）

2017-12-05 00:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣之光！高雄青年農民黃偉宸種植的高雄147好米，奪下今年台灣唯一的日本「米．食味鑑定國際競賽」特別優秀賞，讓美濃好米首度站上國際舞台。

美濃區是高雄穀倉，在地青年農民黃偉宸今年39歲，家中經營大理石代工事業，也有2公頃的檳榔園，大學畢業後返鄉接手父親事業，一度因搬運大理石職業傷害，造成坐骨神經痛2年。

黃偉宸改為從農，將檳榔園轉作稻米，再承租2公頃土地，創立「鄉草園」，種植1期稻作，是美濃農會高雄147良質米集團產區契作農戶，秋冬生產白玉蘿蔔、番茄、敏豆等，均通過產銷履歷驗證，也是「美濃白玉蘿蔔暨好豆季」的明星農夫，深獲民眾好評。

黃偉宸今年代表高雄角逐由日本「米．食味鑑定國際競賽」，今年日本海內外超過5551人參賽，其中包括台灣20人，他以168.8分脫穎而出，勇奪特別優秀賞佳績，創下歷屆海外最高得分，也是台灣今年唯一的得獎者。

黃偉宸表示，他原本是農業門外漢，但他認為農夫不能只會拿鋤頭，透過不斷專業進修，認識農藥、肥料等，更考取藥毒所的農業管理人員證照，了解作物病理及需求，為安全農業把關。

黃偉宸為了照顧作物，採微生物栽培法，將益菌倒入水田，顧好稻米體質，不容易生病，促進營養吸收，自然頭好壯壯，同時涵養地力，維護土壤品質，成本比一般農民多了1成。

黃偉宸更提倡合理化施肥，一般農民大量施肥增加產量，10株穗變成15株穗，他則是重質不重量，除了使用有機肥料，減半施肥、減少用藥，雖然產量少了一點，但米粒外觀漂亮，大又結實，口感香Q好吃，成為比賽致勝關鍵。

黃偉宸樂天知命，他說，務農雖然很累，但看著作物長大，生活充實、快樂，療癒他的身心靈，體會只要對大自然好，作物會以豐收回饋，務農不會大富大貴，卻豐富他的生命。