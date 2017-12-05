調酒師的深夜聆聽 用調酒撫慰受傷的靈魂

2017-12-05 07:30

〔記者胡琪俐／台北報導〕調酒師是每間酒吧的靈魂人物，除了在深夜製作調酒，有時還須傾聽客人的悲傷與失意，也讓外界對於這份職業充滿想像。台灣近幾年相繼出現許多優秀人才，調酒師吳盈憲就是以精湛的酒藝，將自己一舉推上國際舞台，而他的下一步，是要讓更多人認識調酒文化。

調酒師吳盈憲奪得2016 Diageo World Class台灣區總冠軍，並於今年10月在台北東區推出新店「Bar Mood Taipei吧沐」。談到台灣調酒文化，他認為台灣無論是雞尾酒、品酒文化，經過這幾年演變，已蛻變得很不一樣，吳盈憲表示，現在到酒吧能感受到的更多，不是像以前只有簡單的飲品。

吳盈憲補充，台灣酒吧這5、6年來不斷往前，包括經典調酒、自創調酒皆十分有特色，「像是許多人都會做Vesper，但是，即便使用一樣的比例，調出來的風味都會不同，這就是調酒的魅力，也象徵著人生的無限可能。」

站在吧檯裡已有10多年時間，吳盈憲透露，他接觸過形形色色的人，其實「傾聽」也是他工作一部分，因為唯有透過接觸與交流，才能調出更貼近人心的酒，「就如同醫師開處方箋般，可以減輕痛苦，甚至是解放悲傷。」

吳盈憲回憶著，曾經接觸過一位客人，有著人人稱羨、薪水優渥的工作，某天隻身來到酒吧，看上去有心事、喝得特別快，讓他忍不住關心「需要聊聊嗎？」最後，對方在微醺之際，開始娓娓道來，自己對於一成不變的工作感到苦悶、無成就感，也傾訴想要改變現狀的想法。

故事聽起來或許平凡，但這卻讓吳盈憲開始反思人生。吳盈憲說，即便是大家認為的人生勝利組，仍有外人無法想像的煩惱，「使得我更加珍惜現在，珍惜自己所擁有，珍惜能透過調酒帶來歡樂的每一個時刻！」

目前，吳盈憲專心經營著10月新開幕的「Bar Mood Taipei吧沐」，這間店隱身於台北東區的巷弄中，店內共分為2個區域，前半部以明亮色調打造空間，這裡只有桌子，讓大家站著品嚐調酒！再往裡面走，推開門即會進入座位區，以木製桌椅營造「有溫度」的氛圍，整體環境低調有質感。

Bar Mood Taipei吧沐：0905-773-621，台北市大安區敦化南路一段160巷53號

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