hen「驚」喜！搭機捷捕獲野生耶誕老公公

機捷耶誕彩繪列車僅此一台。（記者李容萍攝）

2017-12-04 21:47

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢華泰名品城（GLORIA OUTLETS）與桃園大眾捷運公司合作，即日起至31日推出機捷期間限定耶誕彩繪列車，每日6個班次，從A1台北車站至A21環北站，串連台北、新北、桃園三大都會區的機捷沿線，帶給民眾驚喜，也陪伴民眾歡度耶誕佳節。

唯一的機捷耶誕彩繪列車整輛彩繪列車不只外觀吸睛，車廂內也有別出心裁的設計；車廂內有「冰川」、耶誕老公公揹著大袋禮物奔跑、冰雪世界，還有擬人的耶誕老公公坐在車廂內，讓旅客可kuso擺出各種動作，為搭機捷添加樂趣和歡笑聲。

有網友就在批踢踢PO出照片，寫下「IG一堆妹在打卡今年第一顆耶誕樹 low了，我領先全台，第一個耶誕老人才是潮！」但也有網友開耶誕老公公玩笑說「少一個位子，hen不方便」、「耶誕老公公這麼老，為什麼不帶去坐在博愛座。」讓桃捷公司人員看完留言「hen三條線」。

走進機捷車廂彷彿踏入冰雪世界的耶誕氛圍。（記者李容萍攝）

走進機捷車廂彷彿踏入冰雪世界的耶誕氛圍，讓人不自覺想Kuso自拍或合照。（記者李容萍攝）

機捷耶誕彩繪列車僅此一台。（華泰名品城提供）（記者李容萍攝）

民眾和機捷耶誕老公公合照。（華泰名品城提供）（記者李容萍攝）

民眾和機捷耶誕老公公合照。（記者李容萍攝）