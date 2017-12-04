境外汙染來襲全台空品橘紅一片 明入夜最低溫下探13度

明天入夜到週三清晨為此波冷空氣溫度最低的時間點，中部以北將下探13、14度。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-12-04 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕明（5）日受入冬以來第一波大陸冷氣團影響，北台灣整天溫度將介於16至18度間，尤其明天入夜到週三清晨，是此波冷空氣溫度最低的時間點，提醒大家多加留意天氣變化。

據《中央氣象局》預測，白天溫度偏低，北台灣整天溫度將介於16至18度間，中南部高溫約24、25度，花東高溫只有21、22度。

值得注意的是，明天入夜到週三清晨為此波冷空氣溫度最低的時間點，中部以北將下探13、14度，南部及花東只有15、16度左右，提醒大家留意天氣變化，適時增添保暖衣物。

據《天氣即時預報》指出，第二波冷空氣會在本週五（8日）清晨報到，此波冷氣團偏「濕」，因此週末假日，北東部又是雨天，中南部、外島雲量偏多，感覺也將較第一波冷。

降雨方面，因這波冷空氣夾帶的水氣較少，迎風面的北部、東半部偶有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地方為多雲到晴的天氣。

此外，受強烈東北風影響，台南以北、花東及恆春半島沿海空曠地區及鄰近海域將有9到10級的強陣風，前往海邊活動或從事海上作業請注意安全。

空氣品質方面，明日高屏、雲嘉南及金門地區為紅色警示（對所有族群不健康），北部、中部及馬祖、澎湖地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通等級，指標污染物為懸浮微粒及細懸浮微粒。北部地區受境外污染物影響，局部地區為橘色提醒，預計中午過後恢復正常。雲嘉南局部地區因強風可能出現揚塵天氣。