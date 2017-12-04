草屯寶島時代村月底將收攤 本月週休四日

2017-12-04 19:13

〔記者陳鳳麗／南投報導〕小潘潘的丈夫江欽良開設的寶島時代村上月20日突然公告營業至今年底就要結束，業者再度公告，本月每週僅週五到週日營業，今天是週間不營業的首日，大門口豎立公告海報，希望遊客別白跑一趟；員工說，雖最後1個月總共只營業15天，但大家都會挺老闆的決定。

江欽良10月26日被檢警大舉搜索，指控涉嫌詐貸案，最後以1000萬元交保，11月1日江欽良赴地檢署控告刑事局中打幹員違反刑法妨害自由罪「不依法令搜索他人身體、住宅、建築物、舟、車或航空機者」，並稱他保險箱裡的現金不見了；中打也馬上反駁，指根本沒有現金。

上月20日寶島時代村突然在網路公告，指媒體不實報導造成企業聲譽受創，業績嚴重下滑，將於106年12月31日結束營業。

營業最後一個月，寶島時代村的營運又有變化，宣布要縮短營業時間，原來僅週二是村休日，但本月每週只有週五到週日營業，週休四日，也就是該村在本月只營業15天。

寶島時代村的廖姓員工表示，雖本月份工作天數只剩不到一半，但大家都能體諒老闆的立場，除非是家庭經濟較拮据的會選擇先離開，去找其他工作賺錢，多數都力挺老闆決定做到最後一天。至於很多人在問「最後一天營業日是否會有特殊活動？」，到目前為止員工們都沒有接獲指示。