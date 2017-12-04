7旬退休飛機維修員天天宅在家 老婆鼓勵當機捷志工

2017-12-04 19:08

［記者陳昀／桃園報導］桃園市社會局為鼓勵中高齡人口參與志願服務，為10位不同領域的高齡志工及所屬團隊製作專刊及紀錄片，今天辦首映會。73歲戴曉鵬以前是航空公司的飛機修護廠主管，退休後原本都待在家打電動，在太太鼓勵下到機場捷運當志工，憑藉過去專業擔任導覽員。

桃園市長鄭文燦在首映會上表示，全市有4萬5千名中高齡志工，占總志工人口的7成，絕大多數志工為退休的銀髮族，他們充分展現「退而不休」典範。

「年紀大了不要整天待在家比較好，待久會生病！」戴曉鵬說，他過去在航空公司有飛機修護、管理等經驗，7年前退休後他幾乎天天待在家打電動，太太看不下去，年初找他到機捷一起當志工，剛好讓他發揮所長，在機捷擔任導覽員，因為介紹地專業且有活力，沒多久就當上志工團幹部。

最年長的志工曹蓮英今年82歲，其媳婦陳燕秋是敏盛綜合醫院社會服務組督導，她說，過去不解媳婦為何下班後總不見人影，後來自己也加入志工行列，教大家跳土風舞，更為此學會用LINE。

10位志工名單如下：水務局山坡地巡守志工隊胡苡任、桃園大眾捷運公司志工團戴曉鵬、敏盛綜合醫院志工隊曹蓮英、桃園市生命線協會志工團呂學興、平鎮區樂齡學習中心志工隊胡溢恩、桃園區北門里環保志工小隊康陳美香、勞動局勞工關懷中心志工隊邱紀雄、文化局圖書館龍潭分館志工隊鍾日英、農業局便民服務志工隊賴淑嬌、警察局大溪分局志工隊陳秀珠。可上桃園市高齡志工紀錄片臉書粉絲專頁觀看影片。