假的！網傳深夜排煙好嚇人 台電：並非台中火力電廠

2017-12-04 18:49

〔記者陳建志／台中報導〕這是網路謠言！Youtube上一支影片標題為「台中港火力發電廠-縮時攝影」的影片近日廣為流傳，片中只見隱身在夜色裡的煙囪不斷排出白煙，由於台中火力電廠被指為中部最大固定污染源，又值空污頻傳之際，更引人注目，短短2、3天點閱數多了好幾萬次，不過多位網友質疑「煙囪明顯跟台中電廠不同」、「魚目混珠移花接木，居心叵測﻿」；台電也澄清，影片並非台中電廠，希望上傳影片的民眾能更正、移除，也有員工主動向Youtube檢舉，希望影片下架。

這段影片標題為「台中港火力發電廠-縮時攝影」，原檔案在2013年8月13日上傳，近日又成為通訊軟體中轉傳的熱門話題，片中可看到3支煙囪持續排放白煙，有時還會有火光竄出，因空污問題引發民眾關心，此影片更引人注意。

不過不少網友認出影片並非台中火力發電廠，紛紛留言：「這煙囪明顯跟台電的台中發電廠不同」、「放這種張冠李戴影片真的很惡劣」、「魚目混珠移花接木，居心叵測﻿ 」、「非台中火力電廠，影片涉及誤導與毀謗，請大家一起向Youtube提出檢舉讓影片下架」﻿。

台電今天也澄清，台中電廠煙囪有彩繪圖樣，該影片非台中電廠，強調台電在維持供電穩定下也兼顧環保，目前正進行短、中、長期空污改善計畫，8年內將投入超過1500億元，陸續完成10部機組環保排放設備更新升級、棚式室內煤倉，並新設潔淨天然氣機組，持續改善空污排放。

台電表示，從上週六得知有該影片，到今天點閱數就增加4萬多次，可見已在網路上迅速流傳，因該影片對電廠造成負面形象，有員工看到已經主動向Youtube提出檢舉，也希望上傳民眾主動更正、移除。