長庚急診室事件無法管？李祖德：修法「打假球」最可惡

2017-12-04 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕長庚醫院曾在今年7月傳出高層認為急診是虧錢的單位，效率不夠好，導致多名急診醫師集體離職事件，並引發社會關注。明（5）日長庚醫院將召開董事會，補選1名董事人選。台北醫學院董事李祖德表示，台灣過去對《醫療法》一共進行14次的修法，但始終無法解決醫療財團法人監理的問題。李祖德甚至直言修法修不好的三種可能，其中以「打假球」最可惡。

根據《風傳媒》報導，醫改會董事長劉淑瓊表示，台灣醫療財團法人長期披著「非營利」的外衣，實際上卻從事盈利的行為，如同「穿著白袍的sales」。劉淑瓊指出，台灣長期以來積非成是，坐視醫療財團法人的盈利行為，無限制擴張，因此醫改會主張，醫療財團法人既然選擇走非營利組織，就要像一個非營利組織。

李祖德表示，長庚急診室事件會拖延到今天，肇因於衛福部無法可管，《醫療法》上路以來經過14次修法，為何都沒修好？李祖德認為有三種可能，第一個是無知，第二是鄉愿，第三，則是「打假球」，以合法掩護非法「最可惡」。

李祖德指出，長庚急診室事件的問題核心在（董事會）行政凌駕醫療，因此醫療法第35條，關於財團醫療法人的轉投資限制一定要修法。李祖德說：「第35條如果不修，以後就算再修14次，還是會在原點打轉。」

李祖德進一步表示，他今日站出來推動《醫療法》修法，已面臨醫界高度「關切」，他強調自己「不會代理別人、也不受人代理」，未來也不會再擔任醫療法人董監事。