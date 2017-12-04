空污首當其衝 東港高中PM2.5微型偵測器紫爆頻頻

2017-12-04 18:26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕高屏地區每逢秋冬空氣品質劇降，不過屏東沿海鄉鎮至今仍無空氣品質測站，校園雖會掛上「空品旗」，但警示效果有限，東港高中環境永續與氣候變遷調適課程的老師邱廷熙今年引進微型PM2.5偵測器，成縣內唯一學校測站，他說，微型機器最能反應日常空氣品質，納入課程還能從小對學生紮根環境教育，但也坦言，架設後，逾「71μg/m3」的「紫爆」經常出現。

屏東縣內無大型石化工廠，但卻常受到境外空污之累，且本週又受中國污霾影響，屏東大武山邊大氣擴散條件不佳，潮州測站今天下午又呈「紅爆」（對所有族群不健康），不過今年初，移動偵測車進駐屏東，卻讓屏東沿海的空品「比潮州還差」的真相現形，但這陣子的空污卻苦無測站佐證，也讓微型偵測器有了發展空間。

邱廷熙指出，PM2.5近年才加入台灣AQI（空氣品質指數）加權，但其實PM2.5在目前AQI中屬最小粒徑空污物，也因為極小，對人體來說可是「無孔不入」，是現階段空污中傷害人體最嚴重者，若凝結到有毒物質，就會直接帶入人體，肺癌成為癌症首大死因，到處滲透的PM2.5就是最大元兇。

「從偵測app也能看出城鄉差距！」目前全屏東扣除環保署測站的點位，全縣尚不足10站，與高屏溪以北密密麻麻可說是天壤之別，邱廷熙說，引進微型偵測器架在4樓走廊，就能真實反映學生日常的空品，也成為環境教育的起頭。

邱廷熙表示，目前PM2.5的偵測已經納入課程，還配合破碎落葉並摻合廚餘，經發酵作出完整的粒肥，再施肥，希望能夠將農作循環及不要露天焚燒的環境理念，透過課程為學生從小紮根。