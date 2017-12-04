台南本土登革熱病例今年仍零 衛生局歸功這原因

2017-12-04 18:22

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市於一０四年登革熱疫情大爆發、造成嚴重死亡疫情，市府衛生局記取教訓，這兩年設法將疫情阻絕於境外，一０五年本土疫情僅九例（含跨冬病例）；今年迄今更是零本土病例。衛生局表示，阻絕於境外的策略奏效，明年更將透過GIS（疫情地理資訊系統）與網路雲端，運用科技提升防疫效率。

前年的登革熱大疫情，病例多達二萬二千多人及一一二人死亡，都創歷年新高，寫下台南防疫最慘烈的一頁；去年起，市府與衛生局提前動員防疫，入夏後本土登革熱病例僅兩例（如計入跨冬則有九例）；今年再勵精圖治，迄十二月初本土病例是零，改寫防疫好成績。

市府衛生局長陳怡、疾管科長蔡玲珊表示，今年防疫好成績可歸功於將疫情阻絕於境外的策略奏效，連境外移入的病例到目前有十八例，其中十一人是本國人；七人是外國人，包括從那個國家感染、國內住處附近孳清、後續追蹤都落實執行，目的就是不讓本土病例產生。

蔡玲珊說，目前尚無法令可以強制追蹤外籍配偶回母國後再返台的動向，衛生局一直透過各區里長對這些外配衛教，勸他們只要回母國返台後就與衛生局聯絡做防疫衛教，不讓境外病例進到國內擴散。

陳怡並說，在食安部分，明年衛生局計劃成立檢驗中心，與農業局、財稅局合作檢驗；另方面成立「食安台南」平台，市民可上網搜尋到優良店家，業者可互相分享檢驗能量，共創產官學民四贏。