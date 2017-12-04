台南產業創新創意能量豐沛 明年擴大輔導

南市經發局今日表揚5組產業新創團隊，其中4組更成立公司行號，展現開拓市場積極度，讓人感受到台南充沛的創意能量。（記者王涵平攝）

2017-12-04 18:52

〔記者王涵平／台南報導〕南市經發局今日表揚5組產業新創團隊，其中4組更成立公司行號，展現開拓市場積極度，讓人感受到台南充沛的創意能量，明年計畫擴大辦理，培育更多創意新星，歡迎各地新創團隊踴躍報名。

南市經濟發展局從105年起辦理「臺南市創新創意推動計畫」，培育新創團隊，協助參賽團隊創意發想實體化及商品化，並輔導成立公司行號，今年選出前三名及兩名佳作隊伍。

第一名Focus Design Creative團隊成立「百兆鍶國際有限公司」為傳統機械產業進行智慧產業升級，開發軸承雲端診斷系統及雲端溫度監視器，降低設備故障風險，提供產線穩固，相關產品更獲得國內科技大廠之訂單；第二名大丘園農場團隊成立「永元生技有限公司」，利用酵素益生菌技術使因鹽化休耕土地復耕，有效解決臺灣耕地鹽化，並進行有機種植，開發一系列農產品，提高研發附加價值。

第三名台灣PaPaGo嬰兒床團隊成立「星杰創新工作室」，利用鏤空結構及透氣網布，設計可攜帶充氣彈性透氣嬰兒床，減少嬰兒睡眠發生窒息的機會，並結合托嬰中心及醫院進行合作測試。

佳作有斑花農田團隊成立「斑花農田工作室」以台南東山三合院為基地，舉辦打工換宿、食農教育及農村體驗來活化農村，並開發在地農產加工品帶動地方經濟；歐德茶團隊，以後醱酵技術對茶葉進行加工，減少茶葉中單寧酸成分，且能針對口味進行客製化，打造健康茶飲新概念。