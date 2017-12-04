社區點胭脂！ 竹市環境改善計畫開跑了

2017-12-04 18:39

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市106年的「社區點胭脂」社區環境改善計畫徵件開跑！市府10日將舉辦工作坊，邀集北中南社區工作者「風城論劍」，會中會請經驗豐富的社區團隊、專業師資分享成功的社造案例，鼓勵社區動起來，凝聚居民向心力。

市府表示，今年度提案說明會6日晚間7點在「大同108」舉行，提案徵件即日起到29日下午5點。鼓勵青年市民以創意投入社區改造，而10日的「青年參與社區工作坊」，也有基隆、台北、桃園、新竹、台南的社規師輔導團隊齊聚，透過面對面的對談，一起為社區找亮點。

今年的培力社區工作者，也邀請有經驗的專業社造工作者，分享國內外社區營造成功經驗，像社群協力經驗豐富的經典工程、「台南築角-社區營造大賽」建築師李坤昇，和「共善的社會設計力」的清華學院執行長王俊秀；實作課程則有臺北市古風小白屋的老師虞葳教學「楔子工具牆」、風尚旅行社的魏兆廷以設計「微旅行」，鼓勵各社區團隊發想更多元創意行動。

市府都發處表示，去年「社區點胭脂」成果豐碩，26個創意提案成功點亮社區，像士林社區以傳統手藝編製竹圍欄，打造「竹編迷宮」入口意象，已成為在地孩子的遊樂園；「下竹社區樹屋」改造荒廢34年的警察局，也成為里民聚會喝咖啡的「城市秘境」，還吸引新人拍婚紗。

都發處表示，10日舉行的「青年參與社區規劃相關制度研討會暨工作坊」，歡迎年青人投入社區一起來改造，報名可洽2017 青年參與社區規劃（師）相關制度研討會暨工作坊簡章。